Carolina Dieckmmann avalia críticas contra “Vale Tudo”: “Foram muitas”

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, foi ao bar onde o elenco de “Vale Tudo” se reuniu para assistir ao último capítulo da trama, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Carolina Dieckmann, intérprete de Leila, falou com os jornalistas sobre as críticas contra o remake escrito por Manuela Dias, uma das principais vítimas dos comentários.
A atriz reconheceu e comentou o alto volume de avaliações negativas, mas minimizou os danos: “Foram muitas, né, gente? Como é que você vê essas críticas, assim? Eu acho que quando a pessoa critica a novela é porque ela já tá envolvida. E eu acho maravilhoso, eu acho que é pra isso que a gente faz novela mesmo”.
Na visão de Dieckmann, o propósito das telenovelas não é apenas conquistas elogios ou admiradores: “Não é só pra pessoa gostar, é muitas vezes também pra discutir sobre o que tá se falando. Então a gente mostra um ponto de vista e as pessoas têm outro ponto de vista. É legal que isso seja conversado”.
“Só critica quem assiste. Acho que a novela foi muito bem. Eu dou nota 10”, finalizou a atriz, nesta sexta-feira (17/10).
No último capítulo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi revelado como o autor do tiro que “matou” Odete Roitman (Debora Bloch). As aspas são porque, na verdade, a vilã ficou viva. Apesar de realmente ter sido alvejada pelo ex-funcionário, ela recebeu a ajuda de Freitas (Luís Lobianco) e conseguiu se recuperar do tiro. A última cena mostra a vilã escapando ilesa de helicóptero.