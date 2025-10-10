Carolina Dieckmmann celebra sucesso de “Vale Tudo”: “Não poderia estar mais feliz”

Carolina Dieckmman participou da sessão de gala do filme “(Des)controle”, no Festival do Rio, nesta quinta-feira (9/10). No tapete vermelho do evento, a atriz conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. Além do lançamento, o destaque não poderia ser outro: a reta final de “Vale Tudo”.

No bate-papo, a intérprete de Leila celebrou o sucesso do remake da novela das 9, que chegou a impactar até mesmo os mais jovens, normalmente mais distantes da teledramaturgia: “Hoje em dia eu falo com gente miúda sobre a novela. E sempre me surpreende: ‘Caramba, você também vê a novela?’”, contou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carolina Dieckmman conversou com o portal LeoDias no Festival do Rio. Portal LeoDias Carolina Dieckmman conversou com o portal LeoDias no Festival do Rio. Portal LeoDias Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) em “Vale Tudo” Divulgação/Globo Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo No “Encontro com Patrícia Poeta”, Carol Dieckmmann pediu boas vibrações para Preta Gil, que está com câncer Reprodução: Globo Voltar

Próximo

Nenhum item relacionado encontrado.

“E muitas vezes a pessoa vê em outras plataformas, como TikTok e Instagram, sem assistir mesmo a novela pela TV. Tem tantos recortes, tanto se fala sobre essa novela. E eu que sou uma apaixonada por novela, não poderia estar mais feliz com isso tudo”, comemorou Dieckmann, que recentemente adicionou um “M” ao seu sobrenome após orientação de numerólogo.

O sucesso de “Vale Tudo” é tamanho que até mesmo as celebrações entre o elenco repercutem nas redes sociais. Depois de uma sequência de celebrações, vem mais por aí, como adiantou a atriz. E é claro que a nossa repórter aproveitou para tentar descobrir o endereço da próxima: “Eu não posso te contar, mas do jeito que você é sagaz, com certeza vai descobrir”, brincou a loira.

Dieckmmann interpreta Leila no remake escrito por Manuela Dias. Na versão original, de 1988, a personagem vivida por Cássia Kis foi a responsável pelo assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall). Desta vez, entretanto, a companheira de Marco Aurélio (Alexandre Nero/Reginaldo Faria) não figura entre as suspeitas da morte da vilã, agora sob responsabilidade de Debora Bloch.