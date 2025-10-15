Carolina Dieckmmann critica homens que não pensam no orgasmo feminino

A atriz Carolina Dieckmmann revelou, em uma conversa com a apresentadora Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (15/10), como foi interpretar a personagem Leila em Vale Tudo, e a icônica cena em que tem o primeiro orgasmo.
Leia também
-
Ana Maria Braga e Carolina Dieckmmann choram ao falar sobre câncer
-
Carolina Dieckmmann faz desabafo sobre orgasmo feminino: “Falta muito”
-
“Ficha teima em não cair”, diz Carolina Dieckmmann sobre Preta Gil
A artista acrescentou que a autora do remake, Manuela Dias, desejava abordar o prazer feminino desde o início da novela. “Quando a Manuela me ligou, ela falou sobre essa coisa do prazer feminino, que era o que ela queria falar nessa versão.”
“Antigamente, uma mulher que não tinha orgasmo, que tinha alguma dificuldade, era ‘frígida’. Existia um jeito feio de falar disso, é um xingamento”, explicou Carolina.
Carolina DIeckmann
A cena, a personagem Leila revela ter tido seu primeiro orgasmo com Marco Aurélio (Alexandre Nero). O momento foi repassado no programa e as duas comentaram a repercussão.
“Eu acho que [fala mais com] as mulheres. Tem o recado dos homens e é muito importante. Mas acho que as mulheres estão querendo mais falar sobre esse assunto. Eu vi a quantidade de mulheres que me mandaram mensagem, porque não é fácil tocar no assunto”, prosseguiu a atriz.
Carolina ainda emendou: “Eu adoraria que os homens ouvissem o recado, mas não sei se eles estão tão a fim quanto às mulheres.”
Carolina Dieckmmann
Orgasmo tardio
A atriz já havia comentado a situação do orgasmo tardio, e alegou que abordar o assunto é algo de extrema importância. “É tabu! A gente já caminhou, mas falta muito.”
“Recentemente, tive acesso a uma pesquisa profunda. Muitas mulheres fingem orgasmo até hoje. É um assunto difícil de ser falado. Elas se sentem libertadas quando resolvem conversar sobre o tema”, afirmou, em entrevista ao jornal Extra.
Carolina comentou que, diferente de Leila, recebeu muito apoio da mãe desde muito cedo, que nunca deixou de falar a respeito de sexualidade: “Quando falei para minha mãe que eu queria perder a virgindade com meu namorado, ela me levou ao ginecologista. Fui para minha primeira vez tranquila.”