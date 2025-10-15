15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Carolina Dieckmmann critica homens que não pensam no orgasmo feminino

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carolina-dieckmmann-critica-homens-que-nao-pensam-no-orgasmo-feminino

A atriz Carolina Dieckmmann revelou, em uma conversa com a apresentadora Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (15/10), como foi interpretar a personagem Leila em Vale Tudo, e a icônica cena em que tem o primeiro orgasmo.

Leia também

A artista acrescentou que a autora do remake, Manuela Dias, desejava abordar o prazer feminino desde o início da novela. “Quando a Manuela me ligou, ela falou sobre essa coisa do prazer feminino, que era o que ela queria falar nessa versão.”

“Antigamente, uma mulher que não tinha orgasmo, que tinha alguma dificuldade, era ‘frígida’. Existia um jeito feio de falar disso, é um xingamento”, explicou Carolina.

foto colorida Carolina Dieckmann - metrópolesCarolina DIeckmann

A cena, a personagem Leila revela ter tido seu primeiro orgasmo com Marco Aurélio (Alexandre Nero). O momento foi repassado no programa e as duas comentaram a repercussão.

“Eu acho que [fala mais com] as mulheres. Tem o recado dos homens e é muito importante. Mas acho que as mulheres estão querendo mais falar sobre esse assunto. Eu vi a quantidade de mulheres que me mandaram mensagem, porque não é fácil tocar no assunto”, prosseguiu a atriz.

Carolina ainda emendou: “Eu adoraria que os homens ouvissem o recado, mas não sei se eles estão tão a fim quanto às mulheres.”

Carolina Dieckmmann

Orgasmo tardio

A atriz já havia comentado a situação do orgasmo tardio, e alegou que abordar o assunto é algo de extrema importância. “É tabu! A gente já caminhou, mas falta muito.”

“Recentemente, tive acesso a uma pesquisa profunda. Muitas mulheres fingem orgasmo até hoje. É um assunto difícil de ser falado. Elas se sentem libertadas quando resolvem conversar sobre o tema”, afirmou, em entrevista ao jornal Extra.

Carolina comentou que, diferente de Leila, recebeu muito apoio da mãe desde muito cedo, que nunca deixou de falar a respeito de sexualidade: “Quando falei para minha mãe que eu queria perder a virgindade com meu namorado, ela me levou ao ginecologista. Fui para minha primeira vez tranquila.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost