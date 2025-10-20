20/10/2025
Universo POP
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre

Carolina Dieckmmann desabafa sobre saudade após três meses da morte de Preta Gil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carolina-dieckmmann-desabafa-sobre-saudade-apos-tres-meses-da-morte-de-preta-gil

Nesta segunda-feira (20/10), Carolina Dieckmmann voltou a falar de seu processo de luto de três meses após a morte de Preta Gil. A atriz revelou que ainda sente saudade, mas mantém a sensação de que a cantora continua presente, emocionando-se com lembranças e sinais, como a borboleta amarela, que interpreta como a presença da amiga.

Com um álbum recheado de fotos ao lado de Preta, além de registros após sua partida como a borboleta amarela e uma foto da cantora que Carolina carrega consigo, a atriz abriu o coração na legenda: “É a coisa mais estranha do mundo o próprio mundo sem ELA aqui”, lamentou a perda da amiga, que faleceu após uma luta contra o câncer.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@loracarola
Carolina Dieckmann sobre saudade de Preta GilFoto/Instagram/@loracarola
Foto/Instagram/@loracarola
Carolina Dieckmann sobre saudade de Preta GilFoto/Instagram/@loracarola
Foto/Instagram/@loracarola
Carolina Dieckmann sobre saudade de Preta GilFoto/Instagram/@loracarola
Foto/Instagram/@loracarola
Carolina Dieckmmann presta homenagem à Preta GilFoto/Instagram/@loracarola
Reprodução: Instagram/@loracarola
Preta Gil e Carolina DieckmmannReprodução: Instagram/@loracarola
Reprodução: Instagram/@loracarola
Preta Gil e Carolina DieckmannReprodução: Instagram/@loracarola

Leia Também

Dieckmmann também narrou os altos e baixos do processo de luto, revelando como ainda lida com a saudade: “Aquela coisa do luto, né? Tem horas que parece uma eternidade, noutras, que foi ontem. Às vezes me pego sorrindo, com alguma lembrança ou com a borboleta amarela, que traz ela. Às vezes me pego chorando, assim, do nada, num assalto de emoção”.

Por fim, Carol afirmou que apesar da dor, se conforta com a sensação de que a amiga permanece próxima: “Sigo tentando pôr a Preta nas coisas inéditas em que ela só pode estar se eu chamar e eu chamo”, a atriz reforçou que a cantora estará para sempre em sua memória e finalizou com um recado para Preta: “Você é pra sempre”, encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost