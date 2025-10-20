Carolina Dieckmmann desabafa sobre saudade após três meses da morte de Preta Gil

Nesta segunda-feira (20/10), Carolina Dieckmmann voltou a falar de seu processo de luto de três meses após a morte de Preta Gil. A atriz revelou que ainda sente saudade, mas mantém a sensação de que a cantora continua presente, emocionando-se com lembranças e sinais, como a borboleta amarela, que interpreta como a presença da amiga.
Com um álbum recheado de fotos ao lado de Preta, além de registros após sua partida como a borboleta amarela e uma foto da cantora que Carolina carrega consigo, a atriz abriu o coração na legenda: “É a coisa mais estranha do mundo o próprio mundo sem ELA aqui”, lamentou a perda da amiga, que faleceu após uma luta contra o câncer.
Dieckmmann também narrou os altos e baixos do processo de luto, revelando como ainda lida com a saudade: “Aquela coisa do luto, né? Tem horas que parece uma eternidade, noutras, que foi ontem. Às vezes me pego sorrindo, com alguma lembrança ou com a borboleta amarela, que traz ela. Às vezes me pego chorando, assim, do nada, num assalto de emoção”.
Por fim, Carol afirmou que apesar da dor, se conforta com a sensação de que a amiga permanece próxima: “Sigo tentando pôr a Preta nas coisas inéditas em que ela só pode estar se eu chamar e eu chamo”, a atriz reforçou que a cantora estará para sempre em sua memória e finalizou com um recado para Preta: “Você é pra sempre”, encerrou.