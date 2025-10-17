Carolina Dieckmmann reflete sobre importância de amizades: “Grande amor que a gente tem”

Carolina Dieckmmann é referência quando o assunto é amizade. Em julho deste ano, a atriz largou tudo no Brasil e viajou para os Estados Unidos para apoiar a amiga, Preta Gil, que fazia um tratamento experimental contra um câncer e acabou falecendo. Em entrevista à Quem, Dieckmmann avaliou a importância de uma boa amizade.

“Eu acho que a amizade é o grande amor que a gente tem. A gente conseguir ter relações verdadeiras, que a gente se entrega, que a gente acompanha a vida desse jeito horizontal, sabe”, refletiu a artista.

A artista ainda destacou: “Você vê uma amiga e comemora quando ela vence, ela comemora quando você vence, vocês dividem quando é difícil… Ter uma pessoa que ocupe esse lugar, onde você consegue olhar para o lado e caminhar junto, é, sem dúvida, a maior história de amor das nossas vidas.”

O assunto, inclusive, é um dos temas do filme (Des)controle – protagonizado por Carol e com previsão de estreia nos cinemas no próximo dia 13 de novembro.

“A gente sabe, eu tenho uma história de amor com o Tiago [Worcman] há 22 anos, um casamento feliz, de muito companheirismo, de muita verdade. Mas a gente sabe que pode não ser eterno. Um amigo ocupa esse lugar lateral da nossa vida de um outro jeito, não depende dessas coisas que o casamento depende, depende de outras coisas. Então acho que esse filme fala disso também, de um ex-marido que não consegue ajudá-la, embora eles sejam parceiros, e da amiga que consegue. É sobre isso também”, adiantou a artista.