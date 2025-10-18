Carolina Dieckmmann relembra morte de Preta Gil durante gravações de “Vale Tudo”

Carolina Dieckmann conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre o impacto da morte de sua melhor amiga, Preta Gil, ocorrida em meio às gravações de “Vale Tudo”, da Globo. Intérprete de Leila na novela, que chegou ao fim na sexta (17/10), a atriz agradeceu à equipe da obra por tê-la liberado para visitar a cantora em seus últimos dias de vida.

Preta Gil faleceu em 20 de julho, aos 50 anos, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Ela foi velada em 25 de julho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Na entrevista, Carolina disse que a maneira como Preta foi embora, de certa forma, preparou amigos e familiares.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carolina Dieckmmann relembrou os últimos dias ao lado da amiga Preta Gil, que faleceu em julho Crédito: Portal LeoDias Carolina Dieckmmann relembrou os últimos dias ao lado da amiga Preta Gil, que faleceu em julho Crédito: Portal LeoDias Carolina Dieckmmann relembrou os últimos dias ao lado da amiga Preta Gil, que faleceu em julho Crédito: Portal LeoDias Carolina Dieckmmann relembrou os últimos dias ao lado da amiga Preta Gil, que faleceu em julho Crédito: Portal LeoDias Voltar

Próximo

“Eu agradeço muito ter conseguido ir lá [nos EUA] ficar com ela. A novela toda, os produtores e os diretores foram muito queridos comigo, assim, de perceber que eu precisava ir lá, e me liberaram”, contou. A atriz também destacou que foi muito privilegiada por poder ficar próxima à amiga nos últimos dias de vida dela. “E tudo que era possível, do meu lado, foi feito, então, eu tenho um coração, assim, muito tranquilo em relação a isso”, completou a atriz.