Carolina Dieckmmann sobre final de “Vale Tudo”: “Justo não foi”

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, acompanhou o encontro do elenco de Vale Tudo em um bar no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, onde os atores se reuniram para assistir ao último capítulo do remake da novela. Carolina Dieckmmann, intérprete de Leila, conversou com jornalistas sobre o desfecho da trama, as críticas à autora Manuela Dias e as reações aos finais de personagens marcantes como Marco Aurélio e Odete Roitman, que encerraram a história sem punição.

Carolina contou bastidores do encerramento das gravações e revelou ter sido surpreendida pela cena final de Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio. “Menina, o Nero é muito falso. Ele não me contou. Tô com ódio dele. Estou brincando. A gente gravou aquela última cena mesmo como se ele fosse o assassino, mas a gente achou que era pra despistar. Eu tomei um susto, cara. Fiquei muito chocada”, relatou a atriz.

Carolina Dieckmann rasparia o cabelo novamente Foto/Globo/GNT Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo" Reprodução/Globo Carolina Dieckmann – Foto: Reprodução/Instagram

Questionada sobre o destino de sua personagem, Leila, Carolina admitiu que esperava um final mais duro para os vilões da história. “Ah, podia ter sofrido mais, né. Cara, eu acho que eles tinham que terminar presos. A justiça tinha que ter sido feita. Mas tem um lado também que é novela. Que a gente vê que a Odete não morreu e é impossível ela não ter morrido com um tiro daquele, enfim. Novela. Eu acho que tem um monte de coisa pra gente pensar sobre o que aconteceu. Mas justo, justo, não foi, né”, afirmou.

Ao comentar sobre a nova versão de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, a atriz destacou o carisma e a força da personagem, mas lembrou do peso moral de suas ações. “Eu acho que essa Odete, que a Débora fez, assim, as pessoas não queriam que ela morresse. E acho que tem uma mensagem nisso, e a gente precisa olhar pra isso. Óbvio que tem o carisma da Débora Bloch, que tem uma personagem muito autoral. Ela falava coisas loucas que muita gente tem vontade de falar e não pode falar. Mas tem um lado criminoso que é muito sério. Uma mulher que nega o próprio filho com câncer, e um outro que poderia doar a medula. É uma criminosa. Então tem isso, os assuntos estão todos aí, e o que aconteceu na novela no final não é o mais justo, obviamente a gente sabe. Mas é novela. Acho que novela é isso”, refletiu.

Com bom humor e uma ponta de reflexão, a atriz encerrou a conversa reforçando o impacto que Vale Tudo teve em discutir temas morais e sociais, tanto na versão original quanto no remake.