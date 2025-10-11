“carregador-de-malas”-sacou-r$-500-mil-de-empresa-do-careca-do-inss

Apontado como “carregador de malas” da farra do INSS, o economista Rubens Oliveira Costa aparece como “beneficiário” de três saques de dinheiro vivo que somaram R$ 549,8 mil da Prospect Consultoria, empresa de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

As informações constam dos relatórios Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviados à CPMI do INSS. Os saques ocorreram no ano de 2023, em um período de menos de três meses, em um banco em Brasília.

As informações do Coaf detalham dados da investigação da Polícia Federal (PF) que baseou a Operação Sem Desconto. Lá, os saques de Rubens Oliveira Costa também aparecem. A PF aponta que Costa sacou R$ 949 mil em espécie e fez provisionamentos (reservas de valores para saque) de R$ 2,3 milhões em contas de três empresas ligadas ao Careca do INSS.

Além da Prospect, Rubens também fez saques nas contas de outro negócio do Careca do INSS, a Acca Consultoria. De acordo com a PF, o economista e o lobista chegaram a ser sócios nesta empresa. A defesa de Rubens nega.

“O senhor Rubens Oliveira jamais foi sócio do Senhor Antonio Carlos Camilo Antunes, tendo sido por este contratado como administrador de algumas de suas empresas. Rubens atuou exclusivamente dentro dos limites de sua função de administrador, sem participação em decisões societárias”, diz o advogado ao Metrópoles.

A PF ainda afirma que Rubens tinha participações na Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A, sociedade com Thaisa Hoffmann Jonasson, companheira do ex-procurador do INSS Virgilio Ribeiro de Oliveira Filho. A investigação diz que Rubens também fez saques nas contas dessa firma e o economista seria o elo entre Antonio Carlos Antunes e Virgilio Oliveira Filho.

Ainda conforme a PF, o Careca do INSS e Rubens também foram sócios na Brasília Consultoria entre outubro de 2022 e julho de 2024 e na ACDS Call Center, empresa de telemarketing que atendia vítimas dos descontos indevidos.

Veja relação das datas e valores dos saques, segundo o Coaf:

25/9/2023 – R$ 99,8 mil

9/11/2023 – R$ 150 mil

7/12/2023 – R$ 300 mil

“Facilitador financeiro”, diz PF

Os valores movimentados por Costa, segundo a PF, ultrapassam sua capacidade financeira declarada – o fluxo financeiro dele era 10 vezes superior ao declarado. A PF cita Rubens como “encarregado pelo manejo do ‘dinheiro vivo’”.

“Rubens foi identificado como figura central em operações financeiras suspeitas, desempenhando o papel de facilitador financeiro, sendo responsável por movimentações de valores expressivos entre pessoas físicas, jurídicas e entidades sob investigação”, diz a PF.

A reportagem tentou contato com as defesas de Rubens Oliveira Costa e Thaisa Hoffmann Jonasson, mas não obteve resposta. O advogado de Antonio Carlos Camilo Antunes não quis se manifestar.

Rubens e Careca na CPMI

Rubens Oliveira Costa prestou depoimento à CPMI do INSS no último dia 22/9 e teve a prisão decretada pelo presidente da Comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG). O economista negou durante a CPMI do INSS que foi sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes. Após ser ouvido pela Polícia Legislativa, Rubens foi liberado.

Três dias depois, os parlamentares escutaram o depoimento de Antonio Carlos Antuntes, o Careca do INSS. Antunes está preso desde 12 de setembro, quando foi deflagrada a Operação Cambota, um desdobramento da Sem Desconto. Segundo a PF, a ação apurou a dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação. Como mostrou o Metrópoles, um ex-funcionário relatou a intenção do investigado de fugir para os Estados Unidos.

