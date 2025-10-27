Carreira e filhos: Ivete Sangalo abre o coração sobre vida familiar e trajetória artística

João Gomes escolheu os Arcos da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, como cenário para a gravação de seu mais novo DVD, realizada no último domingo (26/10). Em um show grandioso, o cantor pernambucano reuniu convidados de peso, como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho. Nos bastidores do evento, em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a estrela baiana fala sobre a relação de carinho que mantém com o pai dos pequenos Joaquim e Jorge e sua conexão com o samba através do projeto “Ivete Clareou”.
A artista lembra da origem em comum com o cantor. “Nós fomos banhados pelo mesmo rio. João é de Petrolina, eu sou de Juazeiro, um amigo querido, que a música me deu. E hoje, a gente consegue ter uma relação de amizade, se encontrar. Eu já encontrei o João lá na região. Um artista desse, uma voz. Não é à toa que ele é esse grande artista, essa grande pessoa. Eu quero muito bem a ele. Eu estaria aqui, em qualquer canto”, afirma.
No sábado (25/10), Ivete apresentou o show “Ivete Clareou”, no Jockey Club, em São Paulo, com a presença de vários famosos. “Muito feliz com o projeto. O ‘Ivete Clareou’, ontem, a gente jogou na estrada, no mundo. É uma realidade, estou muito feliz! Fizemos o audiovisual que já foi uma coisa muito incrível para mim, uma maneira de me reconectar com algo que, para mim, é muito substancial, que é o samba”, destaca.
“Essa música, que foi a primeira música que me alimentou dentro de casa, homenageando Clara Nunes no nome, porque foi a minha primeira cantora que percebi, de fato – quem não perceberia, né? A minha primeira popstar (…) Foi uma noite linda. Semana que vem, estou em Belo Horizonte. Depois, Rio”, completa.
A turnê “Ivete Clareou” passará por Belo Horizonte (Área Externa do Mineirinho), no dia 1º de novembro; Rio de Janeiro (Marina da Glória), em 22 de novembro; Salvador (WET), em 30 de novembro; e Porto Alegre (Parque Harmonia), em 13 de dezembro.
Questionada se sonhava cantar pagode, Ivete foi enfática: “Acho que de todo mundo, sabe? Trouxe para mim, para a minha realidade, para a minha história de criança, da minha casa. É uma delícia cantar samba. Acho que não só para mim. Qualquer pessoa que tenha contato com a música, qualquer brasileiro, gostaria de estar envolvido num samba desse”.
Cuidados com a saúde
Sobre sua silhueta mais enxuta, a artista explica: “Na verdade, não estou nem magra. Fiz uma troquinha de gordura (…) Meus filhos estão grandes agora, né? Crescidos. É outra realidade, outra rotina. Estou retomando a rotina que sempre, habitualmente, fiz. Embora eu seja uma pessoa da saúde, não necessariamente a aparência está correspondente à saúde. Isso é importante a gente falar. Mas sempre fui mulher do esporte, da atividade física, da alimentação equilibrada”.
“Mas essa rotina mais intensa é por conta da vida estar mudando, as crianças estão mais independentes. A rapaziada me ajuda agora, né? Os guris estão me ajudando”, acrescentou Ivete, que ainda comentou o sucesso do filho mais velho, Marcelo, nas redes sociais. “Ele faz um sucesso em qualquer canto, em rede social, em casa. Aquilo é uma coisa linda, os três são coisas lindas de Deus”, diz.
Sobre o futuro e a possibilidade de ser uma sogra ciumenta, Ivete responde com bom humor: “Jamais, jamais. Eu quero que ele namore para eu passear, para eu viajar, para eu levar, para fazer acontecer”.