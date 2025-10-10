Carreta boiadeira tomba com 140 bezerros e quase despenca em ribanceira no Acre

Uma carreta boiadeira que transportava aproximadamente 140 bezerros tombou na manhã desta sexta-feira (10), no km 14 da BR-317, no trecho entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, no interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e acabou tombando sobre a pista. Graças à defensa metálica instalada na lateral da rodovia — conhecida como guard rail —, a carreta não caiu em uma ribanceira, o que poderia ter provocado uma tragédia ainda maior.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento ao condutor, que não teve o nome divulgado. Ele sofreu apenas escoriações leves e foi liberado no local.

Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de animais mortos no acidente. As causas do tombamento estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, que trabalham com duas linhas principais: possível falha mecânica nos freios ou cochilo do motorista ao volante.

O prejuízo causado pela perda dos animais ainda está sendo avaliado. A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada da carreta e dos bezerros.