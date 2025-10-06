Carreta danifica rede elétrica e deixa rua às escuras, assustando moradores em Sena Madureira

Moradores da rua Maranhão, em Sena Madureira, passaram por momentos de tensão na noite desta segunda-feira (6), pós uma carreta que transportava uma carga em altura considerada elevada atingir a rede elétrica local. O impacto provocou a queda de fios de alta tensão e danos em dois padrões de energia — um de um hotel e outro de uma residência próxima.

Testemunhas relataram que a força do acidente gerou faíscas, aumentando o risco de curto-circuito e deixando a rua temporariamente sem energia elétrica. Apesar do susto, felizmente não houve feridos.

A situação foi registrada e está sendo monitorada pelas equipes de manutenção da concessionária de energia local, que providenciaram o reparo dos fios danificados. Moradores alertam sobre a importância de cuidados com veículos de grande porte em vias estreitas ou com fiação baixa.

As informações são do site Yaco News.