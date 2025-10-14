Carretas do Fundo Social levam cursos gratuitos por toda São Paulo

Imagine uma carreta equipada com computadores, cozinha, sala de beleza, estúdio e até espaço para desenvolvimento de aplicativos. Agora imagine esse veículo estacionado por 15 dias na sua cidade, transformando a praça principal em sala de aula e abrindo caminho para que sonhos se tornem profissões.

Esse é o Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que leva cursos gratuitos a diferentes regiões do estado. Mais do que ensino técnico, o projeto funciona como uma porta de saída da vulnerabilidade social, oferecendo certificação oficial, material didático, uniforme e a chance real de ingressar no mercado de trabalho ou empreender.

Formação que vai até a comunidade

Criado em 1968, o Fundo Social de São Paulo sempre atuou em programas de assistência e capacitação. Com o Caminho da Capacitação, a estratégia é clara: levar o ensino onde ele é mais necessário, reduzindo barreiras de deslocamento e garantindo acesso a quem muitas vezes não teria condições de frequentar cursos pagos.

As carretas permanecem 15 dias em cada município e contam com infraestrutura completa para aulas práticas e teóricas. A proposta é que os alunos vivam uma experiência de aprendizado real: cozinhar, cuidar de animais, criar jogos digitais, desenvolver aplicativos.

Os cursos disponíveis abrangem cinco áreas estratégicas de qualificação: Beleza e bem-estar; Gastronomia; Gestão; Informática e tecnologia; e Moda e arte.

Entre as opções já oferecidas estão: cuidados com pets, reaproveitamento de alimentos e gastronomia, além de jogos digitais e desenvolvimento de aplicativos — todas com foco em demandas atuais do mercado de trabalho.

Estrutura interna da carreta-escola do Fundo Social, equipada com computadores e acesso à internet para cursos gratuitos de tecnologia

Público-alvo

O programa atende principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social: desempregados, beneficiários de programas de transferência de renda, mulheres chefes de família e trabalhadores informais.

Na maioria dos cursos, a inscrição é aberta para homens e mulheres a partir de 18 anos, mas alguns cursos também recebem jovens a partir de 16 anos. Não é exigida escolaridade mínima, o que torna a oportunidade ainda mais inclusiva.

Como se inscrever

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site oficial do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fundo Social de São Paulo (@fundosocialsp)

O candidato deve preencher o formulário disponível no site, acompanhar o cronograma das carretas e verificar se há vagas na cidade desejada.

Cada aluno selecionado recebe uniforme e material didático completo, sem custo algum, além da certificação oficial ao concluir o curso.

Impacto real

O impacto já é comprovado. Em apenas sete ciclos concluídos, o Caminho da Capacitação formou 5.101 alunos em diferentes regiões do estado.

De acordo com dados oficiais, as carretas já passaram por 94 municípios, percorrendo 4.454 km e levando qualificação a pessoas que antes estavam fora do alcance de cursos profissionalizantes.

Esse formato itinerante amplia o acesso, reduz custos de deslocamento e cria um ambiente de aprendizado dentro das próprias comunidades, permitindo que moradores conciliem estudos com a rotina familiar.

Carreta-escola do Fundo Social estacionada em área urbana, pronta para oferecer cursos gratuitos à população

Dicas para quem vai participar

Para aproveitar melhor os cursos, estas são algumas orientações práticas:

Verifique o cronograma da carreta para sua cidade com antecedência; chegue no primeiro dia se puder, pois as vagas podem ser limitadas.

Leve documentos básicos: identidade, comprovante de residência e CPF. Certifique-se de preencher a inscrição corretamente.

Vá preparado para aulas teóricas e práticas: calçado confortável, roupa adequada e material para fazer anotações.

Participe ativamente: perguntar, praticar, tirar dúvidas. A experiência prática costuma ser onde mais se aprende.

Use o certificado como ferramenta: inclua no currículo, redes sociais e mostre para empregadores.

Educação que transforma

Ao longo de quase seis décadas, o Fundo Social tem provado que qualificação é o caminho mais curto entre vulnerabilidade e autonomia. As carretas do Caminho da Capacitação não levam apenas cursos, mas esperança de futuro melhor, renda extra e até o início de novos negócios.

Como sintetizam os organizadores, cada certificado não é apenas um papel: é um degrau rumo à independência financeira e à dignidade.

Se você mora em São Paulo e se encaixa no perfil, não deixe a oportunidade passar. O Caminho da Capacitação pode estar chegando à sua cidade — e pode ser o ponto de partida para transformar a sua vida.

Mais informações: www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br