Carro capota após bater em outro veículo e interdita via em Águas Claras

Dois carros colidiram na Avenida Flamboyant, em Águas Claras, na noite desta quinta-feira (9/10), por volta das 21h. Com a colisão, um deles acabou capotando. O vídeo abaixo mostra os veículos envolvidos. Enquanto o carro preto apresenta avaria na parte frontal, o automóvel vermelho está capotado, com as portas abertas.

Assista:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e socorreu os motoristas de ambos os veículos. Os condutores, sendo um homem e uma mulher, não ficaram feridos. Eles estavam conscientes e orientados e não precisaram ser levados a um hospital.

O trânsito na Avenida Flamboyant foi parcialmente interrompido durante o atendimento às vítimas. Em seguida, a Polícia Militar do DF (PMDF) tomou conta do local.

A dinâmica do acidente e detalhes sobre as vítimas não foram informados pelo CBMDF.