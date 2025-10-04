Carro capota após forte colisão e deixa mulher ferida em avenida movimentada da capital

Uma colisão entre dois veículos resultou no capotamento de um carro e deixou Maria Sebastiana de Souza Nascimento, de 20 anos, ferida na noite desta sexta-feira (3), na Estrada das Placas, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Dion, que conduzia um Fiat Siena preto, de placa NAC-5729, no sentido bairro-centro, perdeu o controle da direção ao fazer uma curva à direita. O veículo colidiu contra uma barreira de proteção de concreto e atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco, de placa QWQ-6D11. Com o impacto, o Siena capotou.

Maria, que estava no Siena, sofreu escoriações na cabeça e em outras partes do corpo. Dion também se feriu, mas fugiu do local do acidente antes da chegada das autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada à UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão, o veículo capotado foi removido por um guincho.