04/10/2025
Carro capota após forte colisão e deixa mulher ferida em avenida movimentada da capital

O veículo colidiu contra uma barreira de proteção de concreto e atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco

Uma colisão entre dois veículos resultou no capotamento de um carro e deixou Maria Sebastiana de Souza Nascimento, de 20 anos, ferida na noite desta sexta-feira (3), na Estrada das Placas, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Mulher se fere em capotamento após colisão em avenida movimentada de Rio Branco | Foto: ContilNet

De acordo com testemunhas, Dion, que conduzia um Fiat Siena preto, de placa NAC-5729, no sentido bairro-centro, perdeu o controle da direção ao fazer uma curva à direita. O veículo colidiu contra uma barreira de proteção de concreto e atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco, de placa QWQ-6D11. Com o impacto, o Siena capotou.

Maria, que estava no Siena, sofreu escoriações na cabeça e em outras partes do corpo. Dion também se feriu, mas fugiu do local do acidente antes da chegada das autoridades.

Mulher de 20 anos fica ferida em acidente com capotamento em Rio Branco | Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada à UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão, o veículo capotado foi removido por um guincho.

