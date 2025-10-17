Carro de Gracyanne Barbosa é encontrado após ser roubado no RJ

Gracyanne Barbosa foi vítima de um assalto na madrugada dessa quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). A modelo e musa fitness voltava de um ensaio na quadra da União da Ilha do Governador, acompanhada da irmã, quando criminosos armados roubaram o carro em que estavam. O veículo, avaliado em R$ 800 mil, já foi localizado.

Segundo o Portal Leo Dias, o automóvel foi encontrado por uma amiga de Gracyanne. O Extra apurou que o Land Rover Defender 110 está registrado em nome da empresa de uma ex-funcionária do cantor Belo, ex-marido da musa fitness.

Na manhã desta sexta-feira (17/10), Gracyanne deu detalhes sobre o assalto durante o programa Encontro. Ela relatou a violência do momento e o impacto emocional do episódio: “Fica um trauma, não vou dizer que estou me sentindo segura de sair”.

“Me puxou pelo cabelo e começou a gritar: sai logo”, contou a modelo, que ainda se recupera de uma cirurgia após lesão sofrida no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

“Fui me arrastando e me joguei pela outra porta”, relatou. Segundo ela, os criminosos também fizeram ameaças: “Vou atirar na sua cabeça”.