Carro desce ladeira desgovernado e mata idosa em balneário

Uma idosa de 82 anos morreu após ser atropelada por um carro desgovernado em um balneário de Candeias do Jamari (RO), na tarde de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, o veículo estava estacionado em uma ladeira, com o freio de mão acionado, quando desceu sozinho e atingiu a vítima, que estava sentada próxima à descida que dá acesso à água.

De acordo com testemunhas, o impacto foi violento. A mulher sofreu múltiplas fraturas e lacerações graves, sendo rapidamente socorrida e levada ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde.

Dono do carro é preso

O proprietário do veículo relatou que acampava no local desde o dia anterior e que havia deixado o carro com o freio de mão puxado. Ele realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Mesmo assim, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Candeias do Jamari, onde responderá por conduta culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar as causas da falha no sistema de freio e as circunstâncias exatas do acidente.

Fonte: Polícia Militar / Polícia Civil de Rondônia / G1 RO

✍️ Redigido por ContilNet