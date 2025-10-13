13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Carro desce ladeira desgovernado e mata idosa em balneário

Veículo estava estacionado com o freio de mão acionado; dono foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma idosa de 82 anos morreu após ser atropelada por um carro desgovernado em um balneário de Candeias do Jamari (RO), na tarde de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, o veículo estava estacionado em uma ladeira, com o freio de mão acionado, quando desceu sozinho e atingiu a vítima, que estava sentada próxima à descida que dá acesso à água.

De acordo com testemunhas, o impacto foi violento. A mulher sofreu múltiplas fraturas e lacerações graves, sendo rapidamente socorrida e levada ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde.

Carro perdeu o freio e atropelou idosa em RO — Foto: Reprodução

Dono do carro é preso

O proprietário do veículo relatou que acampava no local desde o dia anterior e que havia deixado o carro com o freio de mão puxado. Ele realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Mesmo assim, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Candeias do Jamari, onde responderá por conduta culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar as causas da falha no sistema de freio e as circunstâncias exatas do acidente.

Fonte: Polícia Militar / Polícia Civil de Rondônia / G1 RO
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost