carro-desgovernado-invade-trailer-de-lanches-e-deixa-um-ferido-no-df

Um carro desgovernado invadiu um trailer de lanches, na QS 408, em Samambaia, na madrugada desta segunda-feira (6/10). Uma pessoa que trabalhava no local ficou ferida.

Veja imagens:

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6/10)

Divulgação/CBMDF

Trailer ficou destruído

Divulgação/CBMDF

Uma pessoa ficou ferida

Divulgação/CBMDF

Bombeiros atuaram no socorro

Divulgação/CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 2h30.

No local, as equipes de socorro constataram que um veículo Jeep Commander dourado havia colidido contra um trailer no estacionamento do comércio. Uma vítima estava no trailer e foi atendida com escoriações leves. Ela estava consciente, orientada e, após o atendimento inicial, foi transportada para o hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação do local.

Os bombeiros não informaram sobre a dinâmica do acidente.