06/10/2025
Carro desgovernado invade trailer de lanches e deixa um ferido no DF

Escrito por Metrópoles
Um carro desgovernado invadiu um trailer de lanches, na QS 408, em Samambaia, na madrugada desta segunda-feira (6/10). Uma pessoa que trabalhava no local ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 2h30.

No local, as equipes de socorro constataram que um veículo Jeep Commander dourado havia colidido contra um trailer no estacionamento do comércio. Uma vítima estava no trailer e foi atendida com escoriações leves. Ela estava consciente, orientada e, após o atendimento inicial, foi transportada para o hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação do local.

Os bombeiros não informaram sobre a dinâmica do acidente.

