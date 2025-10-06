Carro é furtado, fuga acaba mal e jovem termina “de cabeça para baixo”

Um homem, de 26 anos, acabou com diversos ferimentos após acidente com um carro furtado em Ouro Verde (SC), nesse domingo (5/10). O suspeito tentou fugir, mas foi encontrado e imobilizado por moradores da região.
O crime ocorreu por volta das 5h, segundo a Polícia Militar (PM). O proprietário do carro afirmou que estava estacionado em frente ao CTG da cidade, onde acontecia um evento, para carregar o veículo com materiais.
Leia a matéria completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.