06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Carro é furtado, fuga acaba mal e jovem termina “de cabeça para baixo”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carro-e-furtado,-fuga-acaba-mal-e-jovem-termina-“de-cabeca-para-baixo”

Um homem, de 26 anos, acabou com diversos ferimentos após acidente com um carro furtado em Ouro Verde (SC), nesse domingo (5/10). O suspeito tentou fugir, mas foi encontrado e imobilizado por moradores da região.

Leia também

O crime ocorreu por volta das 5h, segundo a Polícia Militar (PM). O proprietário do carro afirmou que estava estacionado em frente ao CTG da cidade, onde acontecia um evento, para carregar o veículo com materiais.

Leia a matéria completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost