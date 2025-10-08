Carro elétrico “foge” de dono, causa confusão e culpa vai para celular

Um morador de Shandong, na China, passou por um susto com um veículo da marca Xiaomi. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o automóvel começa a se mover por conta própria enquanto estava estacionado.

No vídeo viral, o carro elétrico começa a andar mesmo sem motorista, enquanto duas pessoas correm na direção do veículo Xiaomi SU7. Assista:

Pintinho voa para fora do ninho: carro elétrico vai sozinho em viagem, surpreendendo proprietários O carro elétrico da Xiaomi SU7 estava aparentemente cansado da sua vida mecânica e, por essa razão, em um momento o automóvel deixou seu lugar de estacionamento na… pic.twitter.com/KgWuvRBqLk — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 3, 2025

Leia também

O dono do veículo alegou não ter feito nenhum comando para que o carro se movesse, mas a empresa disse que ele poderia ter acionado acidentalmente em seu telefone celular.

O que diz a empresa?

Segundo a imprensa local, a Xiaomi examinou os registros e confirmou que o carro recebeu um comando de seu iPhone.

“Os dados de backend do veículo correspondem aos registros de operação, tempos de resposta e comandos de saída do veículo do iPhone 15 Pro Max, descartando qualquer problema de qualidade do veículo”, alegou.

O veículo oferece uma opção que estaciona o veículo de forma autônoma ou o “convoca” para sair da vaga de estacionamento, apenas com um comando do celular.

No comunicado, a empresa ainda disse que o primeiro contato do usuário com o atendimento causou ainda mais confusão: “Verificamos que nosso representante do atendimento ao cliente on-line confundiu o identificador do modelo do dispositivo (iPhone 16,2) com o modelo do dispositivo correspondente (iPhone 15 Pro Max) durante a comunicação com o usuário, o que levou a mal-entendidos e falhas de comunicação”.