08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Carro elétrico “foge” de dono, causa confusão e culpa vai para celular

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carro-eletrico-“foge”-de-dono,-causa-confusao-e-culpa-vai-para-celular

Um morador de Shandong, na China, passou por um susto com um veículo da marca Xiaomi. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o automóvel começa a se mover por conta própria enquanto estava estacionado.

No vídeo viral, o carro elétrico começa a andar mesmo sem motorista, enquanto duas pessoas correm na direção do veículo Xiaomi SU7. Assista:

🚗👋🇨🇳 Pintinho voa para fora do ninho: carro elétrico vai sozinho em viagem, surpreendendo proprietários

O carro elétrico da Xiaomi SU7 estava aparentemente cansado da sua vida mecânica e, por essa razão, em um momento o automóvel deixou seu lugar de estacionamento na… pic.twitter.com/KgWuvRBqLk

— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 3, 2025

Leia também

O dono do veículo alegou não ter feito nenhum comando para que o carro se movesse, mas a empresa disse que ele poderia ter acionado acidentalmente em seu telefone celular.

O que diz a empresa?

Segundo a imprensa local, a Xiaomi examinou os registros e confirmou que o carro recebeu um comando de seu iPhone.

“Os dados de backend do veículo correspondem aos registros de operação, tempos de resposta e comandos de saída do veículo do iPhone 15 Pro Max, descartando qualquer problema de qualidade do veículo”, alegou.

O veículo oferece uma opção que estaciona o veículo de forma autônoma ou o “convoca” para sair da vaga de estacionamento, apenas com um comando do celular.

No comunicado, a empresa ainda disse que o primeiro contato do usuário com o atendimento causou ainda mais confusão: “Verificamos que nosso representante do atendimento ao cliente on-line confundiu o identificador do modelo do dispositivo (iPhone 16,2) com o modelo do dispositivo correspondente (iPhone 15 Pro Max) durante a comunicação com o usuário, o que levou a mal-entendidos e falhas de comunicação”.

Carro Xiaomi anda sozinho e desespera dono - Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost