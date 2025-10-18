Carro fica destruído após colisão entre veículos no Eixão. Veja fotos

Um carro teve a parte frontal completamente destruída após colidir com outro veículo. O acidente ocorru nessa sexta-feira (17/10), no Eixão Norte, altura da quadra 213, sentido Lago Norte.

Veja imagens de como os carros ficaram:

1 de 3

O outro veículo

2 de 3

Como um dos carros ficou

3 de 3

Bombeiros foram acionados para atender o grave acidente

Reprodução / CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 21h12 e ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

No local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo dois carros. Os condutores foram atendidos e encaminhados, conscientes e orientados, a uma unidade de saúde, após avaliação dos socorristas.

O local da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).