Carro fica destruído após colisão entre veículos no Eixão. Veja fotos

Um carro teve a parte frontal completamente destruída após colidir com outro veículo. O acidente ocorru nessa sexta-feira (17/10), no Eixão Norte, altura da quadra 213, sentido Lago Norte.
Veja imagens de como os carros ficaram:
O outro veículo
Como um dos carros ficou
Bombeiros foram acionados para atender o grave acidente
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 21h12 e ainda não há informações sobre o que causou o acidente.
No local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo dois carros. Os condutores foram atendidos e encaminhados, conscientes e orientados, a uma unidade de saúde, após avaliação dos socorristas.
O local da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).