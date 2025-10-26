26/10/2025
Carroça desgovernada atropela três pessoas no Lago Norte

Escrito por Metrópoles
carroca-desgovernada-atropela-tres-pessoas-no-lago-norte

Um casal de adultos e uma criança de 10 anos ficaram feridos após serem atropeladas por uma carroça desgovernada no Setor de Mansões do Lago Norte, próximo à Prainha, na tarde deste domingo (26).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 17h13, com quatro viaturas, e transportou as vítimas, conscientes e orientadas, para um hospital da região. Elas apresentavam apenas escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo controle do local. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

O CBMDF reforça que todas as vítimas receberam atendimento imediato no local e foram encaminhadas rapidamente para atendimento hospitalar.

