Carrões do “playboy do drift” estão em pátio da PCDF há 8 meses. Veja

A coluna Na Mira apurou que os carrões do “playboy do drift” — duas BMWs e uma Mercedes-Benz — apreendidos por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) estão estacionados no pátio da unidade há 8 meses.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o juiz responsável pelo caso já indicou nos autos que só vai decidir o destino dos veículos ao final do processo. Ou seja, os carrões ainda devem passar um bom tempo na polícia.

Imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Um dos carros apreendidos

Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 3

Um dos carrões do playboy do drift

Imagem cedida ao Metrópoles 3 de 3

Os carros foram apreendidos em fevereiro deste ano

Imagem cedida ao Metrópoles

Um dos motivos do impasse é que uma das BMWs não atinge o valor mínimo exigido para transferência à Justiça, que é de R$ 400 mil. Por isso, a delegacia aguarda uma decisão definitiva do Poder Judiciário.

Enquanto isso, o investigado voltou a provocar nas redes sociais. Nesta sexta-feira (17/10), ao som de “Nego Drama”, clássico dos Racionais MC’s que fala sobre ostentação, luta e desigualdade, o chamado “playboy do drift” publicou um vídeo com um carro fazendo manobras arriscadas. O Omega chega a levantar fumaça, sob um viaduto próximo a Águas Claras.

Assista:

A 5ª DP já investiga o influenciador desde fevereiro deste ano, quando três veículos de luxo foram apreendidos durante uma operação. Na época, a Justiça também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Conhecido por desafiar a polícia e ostentar vídeos de manobras perigosas — como drifts, cavalos de pau e derrapagens em áreas urbanas —, o “playboy do drift” já foi flagrado até no estacionamento de um prédio em Águas Claras.

Veja o vídeo:

A prática de drift, em que o motorista derrapa propositalmente com o carro, tem se tornado cada vez mais comum nas ruas. Especialistas alertam, no entanto, que realizar esse tipo de manobra em vias públicas é extremamente perigoso, com risco de causar acidentes graves ou fatais, tanto para o condutor quanto para terceiros.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), manobras perigosas são consideradas infração gravíssima, com penalidades que incluem multa alta, suspensão da CNH e, em casos com vítimas, responsabilização criminal e até prisão.

A coluna Na Mira procurou o perfil responsável pela publicação do vídeo. Em resposta, o “playboy do drift” negou que estivesse dirigindo o Omega e afirmou que apenas repostou o conteúdo.