Cartier transforma seu clássico bracelete Love em um ícone de liberdade

A Cartier acaba de escrever um novo capítulo na história de uma das joias mais icônicas do mundo: o bracelete Love. Criado nos anos 70, o Love ficou conhecido por seu formato rígido e parafusado, símbolo de união e compromisso. Agora, mais de cinco décadas depois, a Maison francesa apresenta a reinvenção desse clássico: o Love Unlimited.

A novidade traz movimento e flexibilidade para uma peça que até então era sinônimo de rigidez. Composto por cerca de 200 minúsculos elementos em ouro, o novo modelo é formado por elos gadroados polidos que se conectam em perfeita continuidade, mantendo os famosos parafusos visíveis como assinatura estética. A Cartier ainda criou um fecho patenteado que se integra ao design, mantendo o ritual de abrir e fechar presente na joia original.

Bracelete da Cartier coleção Love Unlimited Reprodução: Cartier Bracelete da Cartier coleção Love Unlimited Reprodução: Cartier Lançamento da Maison francesa chama atenção nos preços: bracelete mais caro, de ouro branco, chega a custar R$ 75 mil Divulgação: Cartier Cartier e seus braceletes são icônicos Reprodução: Cartier Relógio Cartier, presente de Dia dos Pais Reprodução: Instagram/@zefelipe

O mais interessante? O Love Unlimited permite conectar braceletes entre si, criando composições personalizadas e trazendo uma nova simbologia: o amor sem limites, que pode se expandir e se multiplicar. É a tradução contemporânea de um ícone, que mantém a força do passado, mas dialoga com o estilo de vida moderno.

A pergunta que fica é: será que essa versão flexível vai conquistar tanto quanto o clássico que virou objeto de desejo em todo o mundo? Uma coisa é certa: quando a Cartier mexe em um ícone, é porque acredita que a inovação também pode ser eterna.