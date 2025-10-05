05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Cartier transforma seu clássico bracelete Love em um ícone de liberdade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Cartier acaba de escrever um novo capítulo na história de uma das joias mais icônicas do mundo: o bracelete Love. Criado nos anos 70, o Love ficou conhecido por seu formato rígido e parafusado, símbolo de união e compromisso. Agora, mais de cinco décadas depois, a Maison francesa apresenta a reinvenção desse clássico: o Love Unlimited.

A novidade traz movimento e flexibilidade para uma peça que até então era sinônimo de rigidez. Composto por cerca de 200 minúsculos elementos em ouro, o novo modelo é formado por elos gadroados polidos que se conectam em perfeita continuidade, mantendo os famosos parafusos visíveis como assinatura estética. A Cartier ainda criou um fecho patenteado que se integra ao design, mantendo o ritual de abrir e fechar presente na joia original.

Veja as fotos

Reprodução: Cartier
Bracelete da Cartier coleção Love UnlimitedReprodução: Cartier
Reprodução: Cartier
Bracelete da Cartier coleção Love UnlimitedReprodução: Cartier
Divulgação: Cartier
Lançamento da Maison francesa chama atenção nos preços: bracelete mais caro, de ouro branco, chega a custar R$ 75 milDivulgação: Cartier
Reprodução: Cartier
Cartier e seus braceletes são icônicosReprodução: Cartier
Reprodução: Instagram/@zefelipe
Relógio Cartier, presente de Dia dos PaisReprodução: Instagram/@zefelipe

Leia Também

O mais interessante? O Love Unlimited permite conectar braceletes entre si, criando composições personalizadas e trazendo uma nova simbologia: o amor sem limites, que pode se expandir e se multiplicar. É a tradução contemporânea de um ícone, que mantém a força do passado, mas dialoga com o estilo de vida moderno.

A pergunta que fica é: será que essa versão flexível vai conquistar tanto quanto o clássico que virou objeto de desejo em todo o mundo? Uma coisa é certa: quando a Cartier mexe em um ícone, é porque acredita que a inovação também pode ser eterna.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost