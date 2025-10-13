Cartinhas Pokémon viram febre global com o TikTok e movimentam milhões pelo mundo

O universo Pokémon segue conquistando gerações — e agora, com a ajuda das redes sociais, o fenômeno voltou com força total. O Pokémon TCG, jogo de cartas colecionáveis lançado nos anos 1990, vive uma nova era de sucesso mundial, impulsionado por vídeos virais no TikTok.

Durante a pandemia, a plataforma de vídeos curtos se transformou em ponto de encontro para colecionadores. Hoje, o tema acumula mais de meio bilhão de publicações e milhares de horas de conteúdo diário. Nos vídeos, influenciadores abrem pacotes de cartas ao vivo, enquanto os seguidores torcem para que surja uma das raridades valiosas — que podem custar milhares de reais.

Cada pacote contém entre cinco e dez cartas e pode custar de R$ 5 a R$ 10, mas algumas edições raras alcançam cifras impressionantes. Um Charizard de 1ª geração, por exemplo, já foi vendido por R$ 2 milhões, enquanto um Mewtwo Ex da Equipe Rocket pode valer cerca de R$ 1.500.

Influenciadores que transformaram o hobby em profissão

Entre os maiores nomes brasileiros estão Kelvin Penning (MisterBoosterBR), com mais de 530 mil seguidores, e Renan Diniz (VoltareL), com 237 mil.

“Os vídeos me ajudaram além de manter o hobby a virar meu emprego principal”, contou MisterBoosterBR. “A surpresa do valor gasto nas cartas prende o público até o fim.”

Apesar do sucesso, ambos ressaltam que a paixão deve vir antes do lucro.

“Não quero que as pessoas vejam o Pokémon TCG como investimento ou forma de ganhar dinheiro fácil. No fim do dia, é apenas um hobby”, afirma VoltareL.

Outro nome conhecido, o engenheiro Cast TCG, acumula quase 10 mil seguidores e reforça o impacto financeiro do passatempo.

“O gasto é muito alto, mesmo com monetização. Embora ajude, não cobre nem 20% do que gasto por mês”, brinca.

Um mercado movido pela nostalgia

O renascimento das cartinhas também é impulsionado pelos adultos que foram fãs na infância. Com mais estabilidade financeira, muitos voltaram a colecionar. Um estudo do Business Insider mostrou que 43% dos adultos em países como Brasil, Japão e Coreia do Sul compraram itens colecionáveis em 2023 — um mercado que movimentou mais de R$ 70 bilhões no ano.

Para os criadores, mais do que cifras, o retorno do Pokémon TCG representa conexão emocional e lembranças de infância.

“Grande parte do público conhecia só o Pikachu. Agora, muita gente está descobrindo esse mundo e começando a própria coleção”, comemora MisterBoosterBR.

O sucesso do Pokémon TCG nas redes mostra que, mesmo 30 anos depois do lançamento, a mistura de nostalgia, entretenimento e comunidade ainda é a combinação perfeita para criar febres globais.

Fonte: Business Insider / Metrópoles / Entrevistas com criadores de conteúdo

✍️ Redigido por ContilNet