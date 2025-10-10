Casa Branca critica Nobel após Trump não vencer: “Política acima da paz”

10/10/2025
casa-branca-critica-nobel-apos-trump-nao-vencer:-“politica-acima-da-paz”

O porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, criticou na manhã desta sexta-feira (10/10) a escolha de Maria Corina Machado como vencedora do Nobel da Paz. O norte-americano destacou que o vencedor deveria ser o presidente norte-americano, Donald Trump, em função de sua atuação na guerra entre Israel e Hamas.

“O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, que pode mover montanhas com a força de sua vontade”, escreveu Cheung no X. “O comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz.”

O Nobel foi concedido à venezuelana María Corina Machado, líder da oposição no país. Trump, no entanto, fazia campanha para vencer o prêmio após apresentar um plano de cessar-fogo e entrega de reféns para a guerra em Gaza.

Até o momento, Trump não comentou a vitória de María Corina Machado.

