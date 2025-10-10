10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca “política acima da paz”

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
casa-branca-diz-que-comite-do-nobel-coloca-“politica-acima-da-paz”


Logo Agência Brasil

A Casa Branca criticou nesta sexta-feira (10) a decisão do comitê do Prêmio Nobel de conceder o prêmio da paz a uma líder da oposição venezuelana em vez do presidente dos EUA, Donald Trump.

“O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, que pode mover montanhas com a força de sua vontade”, disse o porta-voz da Casa Branca Steven Cheung em um post no X.

Notícias relacionadas:

“O comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz.”

Honraria

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio anual à venezuelana María Corina Machado, citando os “corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem” à liderança autoritária.

Trump fez uma campanha agressiva pelo prêmio e, nesta semana, anunciou um cessar-fogo e um acordo de reféns para acabar com a guerra em Gaza.

O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas postou três vídeos em sua conta Truth Social na manhã de sexta-feira, com apoiadores comemorando o acordo de Gaza.

É proibida a reprodução deste conteúdo

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost