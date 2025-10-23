23/10/2025
Casa Branca: shutdown ameaça benefícios de assistência alimentar

Escrito por Metrópoles
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, alertou nesta quinta-feira (23/10) que os principais benefícios federais de assistência alimentar estão sob risco devido à paralisação do governo norte-americano, o shutdown. Segundo Leavitt, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), que atende mais de 40 milhões de pessoas, pode ficar sem recursos já a partir de 1º de novembro.

Leavitt classificou o SNAP como “a mais recente vítima da paralisação do governo”, culpando os democratas pela redução iminente dos benefícios a famílias de baixa renda em diversos estados.

“Se os democratas continuarem a manter os americanos reféns, não haverá fundos suficientes para fornecer benefícios do SNAP para mais de 40 milhões de americanos em 1º de novembro”, afirmou durante coletiva de imprensa.

A porta-voz também declarou que o governo apoiaria o projeto de lei apresentado pelo senador republicano Josh Hawley, do Missouri, que garantiria o financiamento do programa durante o shutdown. No entanto, ela não confirmou se a administração Trump pretende usar recursos próprios para cobrir o déficit, como fez anteriormente com o programa de assistência nutricional voltado a mulheres e crianças.

“Esse projeto de lei tem total apoio do governo”, disse Leavitt. “Mas o que realmente garantirá o pagamento de todos e colocará o país de volta ao trabalho é uma resolução de continuidade limpa. É isso que o presidente e os republicanos querem ver.”

Leia também

Shutdown prolongado

  • O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, se encontra na quarta semana de shutdowna terceira paralisação mais longa da história do país.
  • O impasse entre republicanos e democratas sobre o orçamento federal paralisou boa parte da máquina pública, afetando diretamente 1,4 milhão de servidores e gerando prejuízos estimados em até US$ 2 bilhões por dia.
  • Cerca de 900 mil funcionários foram afastados sem salário, enquanto outros 700 mil seguem trabalhando sem remuneração.
  • A crise começou em 1º de outubro, quando o Congresso não aprovou o orçamento federal. No dia seguinte, a Casa Branca iniciou cortes de pessoal em várias agências.
  • O Senado, de maioria democrata, já bloqueou mais de 10 tentativas republicanas de aprovar uma resolução que reabrisse o governo.

Estados em alerta

Governos estaduais já começaram a emitir avisos sobre possíveis cortes ou atrasos nos repasses do benefício. O Texas alertou que os repasses de novembro podem não ocorrer caso o impasse persista até esta sexta-feira (27/10).

Nevada, Dakota do Norte, Nova Jersey e Nova York também publicaram comunicados semelhantes. No site do Departamento de Serviços Humanos de Nova Jersey, um aviso afirma que “não está claro se os benefícios carregados no ‘vale’ antes de 31 de outubro poderão ser usados após 1º de novembro”.

O SNAP, anteriormente conhecido como vale-alimentação, é administrado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e representa uma das principais redes de proteção social do país.

Com o bloqueio de verbas federais, bancos de alimentos e organizações sem fins lucrativos também relatam dificuldades para suprir a crescente demanda.

