02/10/2025
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Casa de shows que recebeu Hungria é interditada pela Vigilância Sanitária e local emite nota

Escrito por Portal Leo Dias
casa-de-shows-que-recebeu-hungria-e-interditada-pela-vigilancia-sanitaria-e-local-emite-nota

Nesta quinta-feira (2/10), a Vigilância Sanitária interditou a casa de shows onde o rapper Hungria se apresentou no último domingo (28/9). O próprio Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, emitiu uma nota. O cantor está internado na UTI do Hospital DF Star, após suspeita de intoxicação por bebida alcoólica adulterada.

No Instagram, o estabelecimento publicou: “O Boteco da Villa informa a todos os clientes, parceiros e amigos que, recentemente, nosso estabelecimento está passando por uma interdição cautelar pela Vigilância Sanitária em uma ação preventiva”.

Veja as fotos

Reprodução Boteco da Villa
Casa de shows de SP é interditada após Hungria ser internado com suspeita de intoxicaçãoReprodução Boteco da Villa
Reprodução Instagram Hungria
HungriaReprodução Instagram Hungria
Reprodução: Arquivo pessoal
Hungria chega à distribuidora de bebidas, como mostra câmeras de segurançaReprodução: Arquivo pessoal
Reprodução: Arquivo pessoal
Hungria comprando bebida possivelmente adulterada em distribuidora de bebidas no DFReprodução: Arquivo pessoal

Eles esclareceram que todas as bebidas são adquiridas com procedência garantida, sempre acompanhadas de nota fiscal; nunca houve qualquer indício ou evidência de adulteração nos produtos; a medida de interdição foi precipitada e meramente cautelar, sem comprovação de qualquer irregularidade.

Eles completaram: “Estamos tomando todas as medidas judiciais necessárias para assegurar a rápida e justa reabertura da casa, de modo que possamos, quanto antes, retomar nossas atividades com transparência e a responsabilidade que sempre marcaram nossa história. O Boteco da Villa nasceu para ser um espaço de encontro, diversão e celebração da vida. E é exatamente isso que logo voltaremos a oferecer: um ambiente seguro, alegre e acolhedor para todos. Agradecemos a confiança e o apoio da nossa comunidade. Com responsabilidade e serenidade, em breve estaremos juntos novamente”.

Vale citar que nenhum dos amigos que estavam com Hungria na madrugada desta quinta-feira (2/10) foi hospitalizado, somente o cantor. A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, que informou que a ocorrência será investigada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e as Fraudes (CORF) por adulteração, falsificação, corrupção ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios.

Este veículo também entrou em contato com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que enviou a seguinte nota: “A Associação não irá se manifestar neste momento, uma vez que não há registro de casos com comprovação de ligação entre intoxicação por metanol e o consumo em bares ou restaurantes. Assim, entendemos que não cabe uma posição institucional neste caso específico. Permanecemos atentos aos desdobramentos e torcemos, é claro, pelo pronto restabelecimento do artista”.

Hungria foi internado na UTI hoje com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

