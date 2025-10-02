Casa de shows que recebeu Hungria é interditada pela Vigilância Sanitária e local emite nota

Nesta quinta-feira (2/10), a Vigilância Sanitária interditou a casa de shows onde o rapper Hungria se apresentou no último domingo (28/9). O próprio Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, emitiu uma nota. O cantor está internado na UTI do Hospital DF Star, após suspeita de intoxicação por bebida alcoólica adulterada.
No Instagram, o estabelecimento publicou: “O Boteco da Villa informa a todos os clientes, parceiros e amigos que, recentemente, nosso estabelecimento está passando por uma interdição cautelar pela Vigilância Sanitária em uma ação preventiva”.
Eles esclareceram que todas as bebidas são adquiridas com procedência garantida, sempre acompanhadas de nota fiscal; nunca houve qualquer indício ou evidência de adulteração nos produtos; a medida de interdição foi precipitada e meramente cautelar, sem comprovação de qualquer irregularidade.
Eles completaram: “Estamos tomando todas as medidas judiciais necessárias para assegurar a rápida e justa reabertura da casa, de modo que possamos, quanto antes, retomar nossas atividades com transparência e a responsabilidade que sempre marcaram nossa história. O Boteco da Villa nasceu para ser um espaço de encontro, diversão e celebração da vida. E é exatamente isso que logo voltaremos a oferecer: um ambiente seguro, alegre e acolhedor para todos. Agradecemos a confiança e o apoio da nossa comunidade. Com responsabilidade e serenidade, em breve estaremos juntos novamente”.
Vale citar que nenhum dos amigos que estavam com Hungria na madrugada desta quinta-feira (2/10) foi hospitalizado, somente o cantor. A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, que informou que a ocorrência será investigada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e as Fraudes (CORF) por adulteração, falsificação, corrupção ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios.
Este veículo também entrou em contato com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que enviou a seguinte nota: “A Associação não irá se manifestar neste momento, uma vez que não há registro de casos com comprovação de ligação entre intoxicação por metanol e o consumo em bares ou restaurantes. Assim, entendemos que não cabe uma posição institucional neste caso específico. Permanecemos atentos aos desdobramentos e torcemos, é claro, pelo pronto restabelecimento do artista”.
Hungria foi internado na UTI hoje com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.