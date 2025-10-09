09/10/2025
Casa de Vini Jr. em Madrid tem princípio de incêndio

Escrito por Metrópoles
A casa do jogador Vini Jr., na Espanha, teve um princípio de incêndio nesta quinta-feira (9/10). O incidente, que começou por conta de uma falha elétrica na sauna do atacante, não deixou feridos.

Vini Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção.

Vini Jr. é o astro do Real Madrid.

Rodrygo e Vini Jr., estrelas do Brasil e do Real Madrid

De acordo com o jornal espanhol Marca, a sauna fica no porão da casa, localizada na área residencial de La Mraleja, em Alcobendas, município da comunidade de Madrid. Duas equipes de bombeiros foram enviadas ao local para controlar as chamas e dissipar a fumaça nos cômodos.

Vini Jr. está com a Seleção Brasileira na Coreia do Sul, local em que a equipe canarinho encara os donos da casa nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília) em partida amistosa.

