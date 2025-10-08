08/10/2025
Casa Nobre lança temporada de Natal com evento “Contos de Natal” em Rio Branco

Evento acontece no dia 09 de outubro, às 18h, e inicia oficialmente a temporada natalina

O maior lançamento de Natal da região acontece na Casa Nobre com o tema “Contos de Natal”.

O evento será realizado no dia 09 de outubro, às 18h, e promete inaugurar oficialmente a temporada natalina na maior loja de decoração de Natal da região.

Evento acontece no dia 09 de outubro, às 18h, e inicia oficialmente a temporada natalina/Foto: Reprodução

A noite será mágica, com decorações exclusivas, árvores personalizadas, guirlandas e mesas postas encantadoras, tudo preparado com o bom gosto que é marca registrada da Casa Nobre.

🎅 E para deixar o momento ainda mais especial, o Papai Noel estará presente para tirar fotos e celebrar a chegada do Natal com as famílias.

🥂 Os convidados também poderão aproveitar um coquetel especial, preparado para celebrar esse momento mágico.

Coquetel especial será oferecido para celebrar o momento mágico do Natal/Foto: Reprodução

Venha viver a magia do Natal e se encantar com cada detalhe dessa noite inesquecível!

📍 Casa Nobre, Av. Ceará, 861 – Centro, Rio Branco-AC

