15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Casa nova, vida nova! Viúva de Contagem tem história transformada no “Sabadão de Todos”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
casa-nova,-vida-nova!-viuva-de-contagem-tem-historia-transformada-no-“sabadao-de-todos”

A história de Raquel, a viúva de Contagem (MG) que criou seus três filhos e o neto com muita luta e sonhava com um quarto só para ela e uma vida mais digna, chega ao seu último capítulo. Depois de mais de 80 dias de construção intensa e transformações profundas na vida desta família, Renato Ambrósio entrega um legado: uma casa nova, que saiu de um “barracão” para um sobrado completo e mobiliado, com três quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem.

Você não pode perder essa emocionante transformação no “Sabadão de Todos”, a partir das 20h30, na tela da Band!

Veja as fotos

Foto: Sabadão de Todos/Band
Raquel e Renato AmbrósioFoto: Sabadão de Todos/Band
Foto: Portal LeoDias
Renato AmbrósioFoto: Portal LeoDias
Foto: Reprodução/Band)
Renato AmbrósioFoto: Reprodução/Band)
Foto: Reprodução/Band
Renato AmbrósioFoto: Reprodução/Band

Leia Também

Relembre:

A protagonista da atual jornada real é Raquel, uma mãe guerreira de Minas Gerais, que luta todos os dias para manter a esperança viva dentro de um lar que mal comporta o amor gigante de sua família. Ela vive com os três filhos em um barracão simples de dois cômodos, onde a cozinha virou quarto e uma única cama precisa ser dividida por três pessoas. Mas por trás dessa estrutura frágil, existe uma base inabalável: o amor, a união e o desejo de realizar um sonho deixado pelo pai, vítima de uma tragédia que mudou o rumo de tudo.

A personagem principal desta história escreveu uma carta ao quadro “Cartão de Todos Sonhos”, porém, o que ela não imaginava era que sua história tocaria diversos corações. Inclusive do apresentador, que decidiu ir até lá dar voz ao que muitos brasileiros vivem em silêncio. Uma história de dor, força, fé e recomeço. Uma família que, mesmo em meio às dívidas e dificuldades, nunca deixou de acreditar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost