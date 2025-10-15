Casa nova, vida nova! Viúva de Contagem tem história transformada no “Sabadão de Todos”

A história de Raquel, a viúva de Contagem (MG) que criou seus três filhos e o neto com muita luta e sonhava com um quarto só para ela e uma vida mais digna, chega ao seu último capítulo. Depois de mais de 80 dias de construção intensa e transformações profundas na vida desta família, Renato Ambrósio entrega um legado: uma casa nova, que saiu de um “barracão” para um sobrado completo e mobiliado, com três quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem.

A protagonista da atual jornada real é Raquel, uma mãe guerreira de Minas Gerais, que luta todos os dias para manter a esperança viva dentro de um lar que mal comporta o amor gigante de sua família. Ela vive com os três filhos em um barracão simples de dois cômodos, onde a cozinha virou quarto e uma única cama precisa ser dividida por três pessoas. Mas por trás dessa estrutura frágil, existe uma base inabalável: o amor, a união e o desejo de realizar um sonho deixado pelo pai, vítima de uma tragédia que mudou o rumo de tudo.

A personagem principal desta história escreveu uma carta ao quadro “Cartão de Todos Sonhos”, porém, o que ela não imaginava era que sua história tocaria diversos corações. Inclusive do apresentador, que decidiu ir até lá dar voz ao que muitos brasileiros vivem em silêncio. Uma história de dor, força, fé e recomeço. Uma família que, mesmo em meio às dívidas e dificuldades, nunca deixou de acreditar.