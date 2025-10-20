Casada, Michelle bate martelo sobre Shia em “A Fazenda”: “Não teremos nada aqui dentro”

A noite deste domingo (19/10) foi marcada por uma revelação que supreendeu os peões de “A Fazenda 17” e os telespectadores do reality rural, apesar dos rumores e declarações que já vinham circulando ao longo da última semana. Durante uma dinâmica do programa, Michelle Barros decidiu abrir o jogo e confessou seus sentimentos por Shia Phoenix, um dos colegas de confinamento.

Antes mesmo da dinâmica, Michelle já havia comentado com seus aliados que não houve nenhum envolvimento físico entre ela e Shia, apesar da aproximação visível entre os dois nas últimas semanas. A peoa também destacou que enfrenta uma fase delicada em seu relacionamento fora do reality, mas reforçou que pretende manter o respeito pelo parceiro. Durante seu discurso, Michelle foi direta ao falar sobre o que sente:

“O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia, o Brasil já sabe porque eu já expus isso para o Brasil e não via a necessidade de expor para a casa toda, porque eu não devo satisfações a vocês do que eu sinto. Mas eu decidi expor e conversei com o Shia, porque eu senti as conversa de bastidor e porque a gente não consegue mais esconder mesmo, de fato.”

A jornalista ainda explicou que, por respeito aos compromissos que ambos mantêm fora do programa, eles decidiram não ultrapassar os limites da amizade enquanto estiverem confinados. “Em respeito ao relacionamento que eu tenho fora e ao que ele tem também, a gente decidiu que não teremos nada, a não ser a nossa relação de amizade, até que a gente saia daqui e resolva tudo que só ocorrerá em dezembro. Então senhores e senhoras, sim, nós temos sentimentos mútuos, sim, nós estamos envolvidos, sim.”

A fala repercutiu rapidamente entre os peões e também nas redes sociais, onde o público se dividiu entre o apoio à sinceridade de Michelle e as críticas à situação delicada envolvendo seu relacionamento fora do jogo.