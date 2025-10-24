24/10/2025
Casal choca a Rússia ao “tatuar” filho de 1 ano em desafio por prêmio de gamer

Um casal russo causou indignação nas redes sociais ao “tatuar” o antebraço esquerdo do filho de apenas 1 ano com a expressão “Mellstroy-Game”. O ato foi feito para tentar vencer uma promoção organizada pelo influencer e gamer Mellstroy — nome artístico de Andrey Burim — e rapidamente viralizou no país.

O desafio promovido por Mellstroy prometia apartamentos como prêmio para tiktokers que fizessem os vídeos mais escandalosos divulgando um projeto relacionado a cassinos on-line.

Reprodução/East2West
Ekaterina Mizulina, chefe da Liga da Internet SeguraReprodução/East2West
Reprodução/East2West
Influencer e gamer russo Mellstroy, de 26 anos, cujo nome verdadeiro é Andrey BurimReprodução/East2West
Reprodução/East2West
Menino de 1 ano teve o antebraço esquerdo “tatuado” com a expressão “Mellstroy-Game”Reprodução/East2West
Reprodução/East2West
Menino de 1 ano teve o antebraço esquerdo “tatuado” com a expressão “Mellstroy-Game”Reprodução/East2West

Segundo o jornal britânico The Sun, em um vídeo enviado para o concurso, a mãe da criança justificou a decisão. “Decidimos participar desta competição. Não sabíamos como surpreender você, Mellstroy, então decidimos fazer uma tatuagem para o nosso filho de um ano. Moramos em um apartamento alugado há três anos e não temos dinheiro para comprar um apartamento. Estamos endividados até o pescoço. Adoraríamos ganhar esta competição”, disse.

A repercussão foi tamanha que o caso chegou a Ekaterina Mizulina, chefe da Liga da Internet Segura — órgão que monitora a web na Rússia e que, segundo a imprensa local, já foi apontada como amante de Vladimir Putin.

Ekaterina anunciou uma investigação urgente sobre o episódio. “Chegamos ao fundo do poço. Uma família tatuou seu filho de 1 ano para participar de uma competição que anunciava cassino. A tatuagem pode não ser real, mas o bebê chora durante todo o vídeo. Encaminharemos o material ao Comitê Investigativo”, declarou, ainda de acordo com o The Sun.

