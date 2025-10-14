“Casal da pedra” se disfarçava de morador de rua para traficar no DF

Uma operação desencadeada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) resultou na prisão em flagrante de um casal de traficantes e de seu gerente, que vinham atuando nas imediações do Centro POP, na Asa Sul. O grupo, segundo a Polícia Civil, explorava a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua para manter um lucrativo esquema de venda de drogas, principalmente crack.

De acordo com as investigações, o casal chefiava o ponto de tráfico há vários meses, utilizando-se de um carrinho de pipoca e uma barraca como fachada para esconder as transações. O homem, apontado como líder e responsável pelo armazenamento dos entorpecentes, coordenava a distribuição da droga, enquanto a mulher cuidava do fracionamento e da arrecadação do dinheiro.

Já o gerente, identificado pela polícia como um jovem que já havia sido apreendido anteriormente, era responsável pela venda direta aos usuários.

Ponto disfarçado

Durante semanas de monitoramento, agentes registraram em vídeo a movimentação intensa de usuários e traficantes no entorno do Centro POP. O grupo se valia da movimentação natural de moradores de rua e transeuntes para disfarçar o comércio ilegal e dificultar abordagens policiais.

Em uma das ações de vigilância, filmagens mostraram o homem e a mulher fracionando porções de cocaína e crack, enquanto o gerente recebia o dinheiro e entregava a droga. A droga era lançada ao chão durante a transação, para dificultar a apreensão em caso de flagrante.

Os policiais também observaram que o trio mantinha rotas de fuga pela mata próxima ao local, além de usar o interior do Centro POP como refúgio. Uma mulher não identificada, acompanhada de uma criança, era frequentemente vista nas proximidades — possivelmente com o objetivo de inibir a ação das autoridades.

Domínio territorial

As investigações revelaram que o casal possui extenso histórico de envolvimento com o tráfico, com diversas prisões anteriores nas mesmas áreas, próximas à Faculdade UDF e ao Centro POP.

Em ao menos três ocorrências registradas ao longo de 2025, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto a mulher chegou a agredir policiais e fugir durante uma abordagem.

Além disso, as apurações apontam que o homem, conhecido na região, disputava o controle do ponto de drogas com outro traficante, em um conflito que já teria motivado tentativas de homicídio e novas prisões. Segundo a polícia, o grupo mantinha uma estrutura organizada e hierarquizada, típica de pequenas organizações criminosas, com divisão de tarefas e vigilância constante para evitar o flagrante.

A ação que levou às prisões ocorreu após semanas de vigilância. Na ocasião, os investigadores flagraram o gerente entregando um invólucro de cor verde contendo crack ao líder do grupo. Em seguida, todos foram abordados e detidos.

A Polícia Civil ressaltou que a prisão representa um duro golpe contra o tráfico nas cercanias do Centro POP, área marcada pela presença de dependentes químicos e por intensa vulnerabilidade social.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema e receptadores de drogas ligados ao grupo.