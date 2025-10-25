Casal é atropelado enquanto atravessava a rua para ir ao supermercado

Neste sábado (25/10), por volta das 19h10, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender um acidente em frente ao Supermercado Caíque, na QS 208, Samambaia. Duas viaturas foram enviadas ao local.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram um homem e uma mulher caídos. Eles estavam conscientes e com ferimentos leves. Os socorristas fizeram os primeiros socorros, estabilizaram o casal e os levaram para o hospital.

Parte da rua precisou ser fechada temporariamente enquanto o atendimento acontecia.

Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu. A Polícia Militar ficou responsável pela segurança no local.