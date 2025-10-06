06/10/2025
Casal é executado a tiros em rua; mulher gritou “eu te amo” antes de morrer

Segundo informações da polícia, o casal foi atingido por pelo menos cinco disparos

Um casal foi morto a tiros enquanto caminhava por uma rua no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite deste domingo (5).

De acordo com testemunhas, Igor morreu na hora/Foto: Reprodução

As vítimas foram identificadas como Igor Martins de Melo e Maria Eduarda Nascimento. Segundo informações da polícia, o casal foi atingido por pelo menos cinco disparos.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que os dois são surpreendidos por dois homens encapuzados. Um dos suspeitos saca a arma e atira várias vezes em direção às vítimas.

De acordo com testemunhas, Igor morreu na hora. Maria Eduarda ainda tentou reagir e, ao ver o companheiro caído, gritou “eu te amo” antes de ser baleada. Ela também morreu no local.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o duplo homicídio e trabalha para identificar os autores e a motivação do crime.

Com informações do Metrópoles

