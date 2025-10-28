28/10/2025
Casal é executado ao cair em emboscada durante “delivery” de drogas

Escrito por Metrópoles
Todos os os indícios da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, baleados em Feira de Santana (BA), dão conta de que eles foram atraídos para uma cilada. Segundo a polícia, o casal, que trabalhava fazendo entrega para um restaurante japonês, nas horas vagas fazia o “delivery do tráfico”.

O crime aconteceu na última quinta-feira (23/10). “Eles já tinham encerrado o expediente no restaurante às 19h e foram baleados às 21h. Vítor era irmão de um traficante famoso aqui e tinha o hábito de fazer entrega de drogas no Papagaio, onde ele e a mulher foram mortos. Provavelmente, armaram para eles”, conta o delegado Gustavo Coutinho, do Departamento de Homicídio de Feira de Santana.

Leia mais no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

