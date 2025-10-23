Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho

Um foi flagrado fazendo sexo no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, na manhã dessa quarta-feira (22/10). Uma pessoa que estava no local registrou o momento, que circulou nas redes sociais.

Nas imagens que viralizaram, é possível ver a mulher sentada enquanto pratica sexo oral em um homem que está em pé. O homem que está gravando chega até a comentar o fato. “No meio da praça pública, olha só, que Pelourinho é esse? Uma hora dessas”, disse. A dupla só interrompe o ato quando o rapaz questiona os dois. “Aí é lugar de fazer isso?”, gritou.

