23/10/2025
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90's em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: "Agora somos 4!"
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: "Me arrombaram três vezes"
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho

casal-e-flagrado-fazendo-sexo-em-praca-no-pelourinho

Um foi flagrado fazendo sexo no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, na manhã dessa quarta-feira (22/10). Uma pessoa que estava no local registrou o momento, que circulou nas redes sociais.

Nas imagens que viralizaram, é possível ver a mulher sentada enquanto pratica sexo oral em um homem que está em pé. O homem que está gravando chega até a comentar o fato. “No meio da praça pública, olha só, que Pelourinho é esse? Uma hora dessas”, disse. A dupla só interrompe o ato quando o rapaz questiona os dois. “Aí é lugar de fazer isso?”, gritou.

Leia mais no Correio 24Horas, parceiro do Metrópoles.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

