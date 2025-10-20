20/10/2025
Casal é preso em mansão com cocaína negra avaliada em R$ 19,5 milhões

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) prendeu um homem e uma mulher, de 51 e 45 anos, em flagrante por tráfico de drogas. Eles guardavam 50 quilos de dois tipos de cocaína — a carga foi avaliada em R$ 19,5 milhões.

Segundo o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), eles guardavam a droga em uma mansão localizada  no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus (AM).

No local, os investigadores encontraram 16 quilos de cocaína e 34 quilos de cocaína negra. A apreensão causou prejuízo total de R$ 19,5 milhões ao crime organizado.

Segundo a PCAM, a dupla foi presa por guardar o material. Ficou constatado que a droga seria enviada para a Austrália.

Um homem e uma mulher foram presos

A droga seria enviada para a Austrália

A polícia estima que as drogas estejam avaliadas em R$ 19 milhões

O material foi encontrado em uma mansão

