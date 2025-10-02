02/10/2025
Casal é preso por tráfico de drogas e posse de arma em Cruzeiro do Sul

Na residência, as forças de segurança apreenderam uma arma de fogo, maconha, cocaína, uma balança de precisão, celulares e dinheiro em espécie

Um casal foi preso em flagrante nessa quarta-feira (1º), no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A filha deles também foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, mas posteriormente entregue a uma amiga da mãe.

Casal é preso por tráfico de drogas e posse de arma/Foto: Reprodução

A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Militar e Polícia Civil, após levantamento de inteligência que apontou o casal como alvo. No momento da abordagem, o homem, de 26 anos, considerado de alta periculosidade, tentou fugir e resistiu à prisão, sendo necessário levá-lo a uma unidade de saúde antes da condução à delegacia. A mulher, de 22 anos, também foi detida.

Na residência, as forças de segurança apreenderam uma arma de fogo, maconha, cocaína, uma balança de precisão, celulares e dinheiro em espécie.

De acordo com a polícia, além do flagrante, contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto. O casal permanece à disposição da Justiça.

