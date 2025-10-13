Casal israelense sequestrado pelo Hamas se reencontra após 2 anos

O casal de jovens israelenses Noa Argamani e Avinatan Or se reencontrou, nesta segunda-feira (13/10), após dois anos separados. Eles foram sequestrados durante a invasão do grupo terrorista Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023.

Uma foto do reencontro foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) na rede social X. “Noa Argamani e Avinatan Or juntos de novo finalmente”, escreveu o perfil oficial das FDI. Ela e o namorado estavam em uma festa rave que foi invadida durante o ataque.

Veja na íntegra:

Noa Argamani and Avinatan Or are reunited at last pic.twitter.com/Gw4M3x9Mk4 — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Entenda libertação de reféns

Cerca de 2 mil prisioneiros palestinos que estavam detidos em Israel foram libertados nesta segunda-feira. O ato faz parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e ocorre após o Hamas devolver 20 reféns israelenses, capturados no massacre de 7 de outubro.

Ao todo, 20 pessoas que ainda estavam em Gaza foram libertadas com vida. Em troca, quase 2 mil palestinos presos por Israel também ganharam liberdade.

Neste primeiro momento, a trégua está concentrada no retorno de todos os reféns – vivos e mortos –, na entrada de ajuda humanitária no enclave palestino e no recuo gradual das Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza.

Os outros pontos do acordo mediado por Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia serão discutidos após o fim da primeira fase. Entre eles, a reconstrução da Faixa de Gaza, o novo governo no enclave palestino e o desarmamento do Hamas.

Agora, com o cessar-fogo, é esperado um aumento da ajuda humanitária na Faixa de Gaza, onde habitantes convivem em território hostil com bombardeios e com fome, sem suprimentos essenciais.

Avinatan estava entre os últimos 20 reféns vivos libertados pelo Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo firmado entre o Hamas e o governo israelense.

Noa esteve sob os holofotes do mundo após a divulgação de um vídeo que mostrava o momento em que era levada de moto pelos terroristas do Hamas. Cinco dias após o sequestro, ela completou 26 anos de idade, dentro do cativeiro, e foi homenageada pelo governo israelense.

“Esta linda mulher se chama Noa. Ela foi feita refém pelo Hamas durante um festival de música. Hoje é seu aniversário de 26 anos. Seus pais pedem que todos lhe desejemos um feliz aniversário, na esperança de que, talvez, de alguma forma, essas mensagens cheguem até ela”, dizia a nota divulgada à época.

Pedido de resgate e liberação de reféns

Em janeiro de 2024, a família recebeu uma prova de vida de Noa, por meio de um vídeo divulgado pelo Hamas. Nas imagens, a jovem israelense pedia que o Exército de Israel interrompesse os bombardeios na Faixa de Gaza.

Ela foi resgatada com vida em 8 de junho do ano passado, em uma operação das Forças Armadas israelenses que libertou quatro reféns.

Meses depois, em fevereiro deste ano, Noa participou de uma sessão na Organização das Nações Unidas (ONU), onde fez um apelo pelo resgate do namorado e dos demais reféns.

Avinatan Or, libertado nesta segunda-feira, tem 32 anos e nasceu em uma família religiosa na colônia de Shilo, na Cisjordânia ocupada, e também tem nacionalidade britânica.

Antes do sequestro, ele e Noa planejavam se mudar para Beersheva, no sul de Israel, onde Avinatan havia estudado engenharia.