Casal monitorado por tornozeleira eletrônica é preso com pistola após perseguição em Rio Branco

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes

Um casal monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso por policiais penais do Departamento de Monitoramento Eletrônico de Presos (DME) na noite desta segunda-feira (6), após uma perseguição que terminou na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

Os policiais encontraram com eles, arma e munições | Foto: ContilNet

De acordo com informações da equipe, durante patrulhamento de rotina na Avenida Ceará, os agentes avistaram Francisco da Costa das Chapas Filho, de 28 anos, e Tainã Ribeiro Tuesta, de 30, em uma motocicleta. Como o casal é monitorado e poderia estar fora do horário permitido ou em local não autorizado, foi dada ordem de parada.

Inicialmente, os dois chegaram a obedecer à determinação, mas, em seguida, fugiram em alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e avançando por várias vias da cidade. A perseguição terminou nas proximidades do Colégio Neutel Maia, após o casal colidir com um veículo.

Durante a revista, os policiais encontraram, dentro da bolsa de Tainã, uma pistola calibre .380, carregada com 15 munições, além de uma caixa quase completa de projéteis e uma quantia em dinheiro. Questionados, Francisco e Tainã alegaram possuir uma distribuidora, mas a informação não condizia com o local onde foram encontrados.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). A arma e as munições foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial de plantão.

