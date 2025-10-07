Casal monitorado por tornozeleira eletrônica é preso com pistola após perseguição em Rio Branco

Um casal monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso por policiais penais do Departamento de Monitoramento Eletrônico de Presos (DME) na noite desta segunda-feira (6), após uma perseguição que terminou na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

De acordo com informações da equipe, durante patrulhamento de rotina na Avenida Ceará, os agentes avistaram Francisco da Costa das Chapas Filho, de 28 anos, e Tainã Ribeiro Tuesta, de 30, em uma motocicleta. Como o casal é monitorado e poderia estar fora do horário permitido ou em local não autorizado, foi dada ordem de parada.

Inicialmente, os dois chegaram a obedecer à determinação, mas, em seguida, fugiram em alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e avançando por várias vias da cidade. A perseguição terminou nas proximidades do Colégio Neutel Maia, após o casal colidir com um veículo.

Durante a revista, os policiais encontraram, dentro da bolsa de Tainã, uma pistola calibre .380, carregada com 15 munições, além de uma caixa quase completa de projéteis e uma quantia em dinheiro. Questionados, Francisco e Tainã alegaram possuir uma distribuidora, mas a informação não condizia com o local onde foram encontrados.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). A arma e as munições foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial de plantão.