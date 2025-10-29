29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Casal recebe surpresa ao rever seus cachorros após o casamento

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
casal-recebe-surpresa-ao-rever-seus-cachorros-apos-o-casamento

Um casal de tutores de Massachusetts, nos Estados Unidos, ganhou uma surpresa memorável ao buscar seus cachorros em um hotel para pets após o final de semana do casamento.

Harley e Matthew contaram que enquanto planejavam a cerimônia, buscaram locais que aceitassem animais no evento. No entanto, não conseguiram encontrar devido ao alto custo e indisponibilidade.

Leia também

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Sem poder levar os cães para celebrar o grande dia, decidiram deixá-los em um hotel para animais de estimação. Para que os pets não estivessem completamente de fora, o casal colocou fotos dos peludos, Jeter e Ronnie, nos arranjos de mesa e nos cardápios.

Os tutores ainda organizaram um bar de petiscos na festa. A ideia era que os convidados pudessem levar os quitutes como lembrancinha para os próprios pets.

Casal que não conseguiu levar os cachorros para o casamentoHarley e Matthew não puderam estar com os pets no dia do casamento, mas fizeram questão de colocar fotos dos cães como parte dos enfeites

O que eles não imaginavam é que encontrariam uma equipe ainda mais criativa, que fez questão de também tornar o dia especial para os cachorros, já que não puderam comparecer na celebração.

Final de semana especial

O casamento de Harley e Matthew durou um final de semana, e os cães ficaram por duas noites no hotel. Quando foram buscá-los, os recém-casados descobriram que seus pets receberam um verdadeiro tratamento de rei e rainha.

O tratamento vip incluiu, além de um dia de spa, uma sessão de fotos com trajes de gala. A equipe preparou os cachorros com uma roupinha que imitava um smoking e contrataram um fotógrafo. Eles entregaram as fotos emolduradas junto com sacolas cheia de itens para os pets, como brinquedos e coleiras.

“Ter as fotos e as impressões das patas deles significa muito mais agora”, disse Hayley ao portal Newsweek.

Infelizmente, Jeter faleceu pouco depois do casamento. O que já era uma surpresa especial, tornou-se ainda mais significativa para o casal.

Jeter e Ronnie na sessão de fotos que a equipe fez de surpresa para o casalJeter e Ronnie também tiveram dias especiais enquanto os tutores se casavam

Hayley e Matthew já eram clientes assíduos do hotel para pets, e a equipe soube valorizar isso da melhor forma possível. Eles disseram ter ficado muito surpresos com toda a generosidade, já que tudo começou porque a noiva pediu apenas uma caixa de doce.

Lembrança eterna

Parker Adkins, gerente de comunicação do hotel para pets, disse que, ao saber que Jeter e Ronnie ficariam hospedados enquanto os “pais” se casavam, precisava encontrar uma forma de tornar o dia especial também para os cães.

Lembrança que a loja deu ao casal de tutores depois de buscarem os cachorrosA equipe do hotel se empenhou para que Jeter e Ronnie fizessem, de alguma fora, parte do casamento dos tutores

“Nossa missão é ajudar os donos de animais de estimação a vivenciarem mais alegria com seus pets, e Hayley e Matthew merecem muito isso. Jeter e Ronnie fazem parte da nossa família há anos, vindo frequentemente para o day camp para cães e para o hotel”, disse Parker no email enviado ao Newsweek.

Ele também afirmou que se sentiu honrado por ajudar a criar uma lembrança eterna para a família de Harley e Matthew.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost