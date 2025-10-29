Casal recebe surpresa ao rever seus cachorros após o casamento

Um casal de tutores de Massachusetts, nos Estados Unidos, ganhou uma surpresa memorável ao buscar seus cachorros em um hotel para pets após o final de semana do casamento.

Harley e Matthew contaram que enquanto planejavam a cerimônia, buscaram locais que aceitassem animais no evento. No entanto, não conseguiram encontrar devido ao alto custo e indisponibilidade.

Sem poder levar os cães para celebrar o grande dia, decidiram deixá-los em um hotel para animais de estimação. Para que os pets não estivessem completamente de fora, o casal colocou fotos dos peludos, Jeter e Ronnie, nos arranjos de mesa e nos cardápios.

Os tutores ainda organizaram um bar de petiscos na festa. A ideia era que os convidados pudessem levar os quitutes como lembrancinha para os próprios pets.

Harley e Matthew não puderam estar com os pets no dia do casamento, mas fizeram questão de colocar fotos dos cães como parte dos enfeites

O que eles não imaginavam é que encontrariam uma equipe ainda mais criativa, que fez questão de também tornar o dia especial para os cachorros, já que não puderam comparecer na celebração.

Final de semana especial

O casamento de Harley e Matthew durou um final de semana, e os cães ficaram por duas noites no hotel. Quando foram buscá-los, os recém-casados descobriram que seus pets receberam um verdadeiro tratamento de rei e rainha.

O tratamento vip incluiu, além de um dia de spa, uma sessão de fotos com trajes de gala. A equipe preparou os cachorros com uma roupinha que imitava um smoking e contrataram um fotógrafo. Eles entregaram as fotos emolduradas junto com sacolas cheia de itens para os pets, como brinquedos e coleiras.

“Ter as fotos e as impressões das patas deles significa muito mais agora”, disse Hayley ao portal Newsweek.

Infelizmente, Jeter faleceu pouco depois do casamento. O que já era uma surpresa especial, tornou-se ainda mais significativa para o casal.

Jeter e Ronnie também tiveram dias especiais enquanto os tutores se casavam

Hayley e Matthew já eram clientes assíduos do hotel para pets, e a equipe soube valorizar isso da melhor forma possível. Eles disseram ter ficado muito surpresos com toda a generosidade, já que tudo começou porque a noiva pediu apenas uma caixa de doce.

Lembrança eterna

Parker Adkins, gerente de comunicação do hotel para pets, disse que, ao saber que Jeter e Ronnie ficariam hospedados enquanto os “pais” se casavam, precisava encontrar uma forma de tornar o dia especial também para os cães.

A equipe do hotel se empenhou para que Jeter e Ronnie fizessem, de alguma fora, parte do casamento dos tutores

“Nossa missão é ajudar os donos de animais de estimação a vivenciarem mais alegria com seus pets, e Hayley e Matthew merecem muito isso. Jeter e Ronnie fazem parte da nossa família há anos, vindo frequentemente para o day camp para cães e para o hotel”, disse Parker no email enviado ao Newsweek.

Ele também afirmou que se sentiu honrado por ajudar a criar uma lembrança eterna para a família de Harley e Matthew.