Casal suspeito de esquartejar vizinho e matar locadora em Porto Velho é preso em Manaus

A Polícia Civil de Rondônia prendeu, nesta terça-feira (14), em Manaus (AM), um casal suspeito de envolvimento em dois homicídios ocorridos em Porto Velho (RO). As identidades não foram divulgadas. Segundo a investigação, os dois são altamente perigosos.

De acordo com a polícia, o casal é suspeito de:

Nov/2023: assassinar e esquartejar um vizinho de 36 anos ; o corpo foi abandonado às margens do rio Madeira , próximo ao bairro Cai N’Água .

Ago/2024: matar a locadora e incendiar o imóvel alugado no bairro Lagoa (zona Leste); o crime teria sido motivado por dívida de dois meses de aluguel.

Durante a prisão, um dos investigados tentou enganar os agentes apresentando documento falso, mas foi reconhecido e detido. O casal foi encaminhado à Polícia Civil do Amazonas e deve ser transferido para Porto Velho nos próximos dias, onde responderá pelos crimes.

Fontes: conteúdo enviado pelo usuário.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias