Casarão Centro recebe final do Slam Acre que define representante para o campeonato nacional

A final do Campeonato Estadual de Poesia Falada do Acre será realizada neste domingo (19), no Casarão Centro, em Rio Branco. O evento reunirá os poetas que se destacaram nas etapas regionais ao longo do ano e definirá o representante acreano no Slam BR 2025, previsto para ocorrer em Brasília (DF).

A competição celebra a cena literária e o fortalecimento da poesia falada no estado, transformando o palco em espaço de expressão artística, crítica social e resistência cultural.

Participam da final representantes dos slams locais, incluindo os classificados para a Central de Slam, que disputarão o título estadual. O evento é aberto ao público e promete uma noite marcada por performances, rimas e diversidade de vozes.