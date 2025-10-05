05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Casares reclama da arbitragem em postagem nas redes sociais; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
casares-reclama-da-arbitragem-em-postagem-nas-redes-sociais;-veja

Na tarde deste domingo (5/10), o São Paulo recebeu o Palmeiras no MorumBis e acabou perdendo de virada para o rival, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, Julio Casares, presidente do São Paulo, reclamou da arbitragem.

Leia também

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

No texto publicado por Casares nas redes sociais, o presidente diz que se dedicou em conversar com o Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e com Samir Xaud, mandatário da Confederação Brasileira de Futebol.

Durante o posicionamento, ele questiona onde estaria o VAR e de que maneira a arbitragem pode errar tantas vezes para o mesmo lado. Segundo ele, a arbitragem prejudicou o São Paulo na derrota para o Palmeiras.

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost