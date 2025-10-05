casares-reclama-da-arbitragem-em-postagem-nas-redes-sociais;-veja

Na tarde deste domingo (5/10), o São Paulo recebeu o Palmeiras no MorumBis e acabou perdendo de virada para o rival, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, Julio Casares, presidente do São Paulo, reclamou da arbitragem.

No texto publicado por Casares nas redes sociais, o presidente diz que se dedicou em conversar com o Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e com Samir Xaud, mandatário da Confederação Brasileira de Futebol.

Durante o posicionamento, ele questiona onde estaria o VAR e de que maneira a arbitragem pode errar tantas vezes para o mesmo lado. Segundo ele, a arbitragem prejudicou o São Paulo na derrota para o Palmeiras.