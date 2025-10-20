20/10/2025
Caseiro é assassinado em Setor de Chácaras do DF na manhã desta 2ª

Um caseiro foi morto a tiros na frente da esposa, na manhã desta segunda-feira (20/10), no Setor de Chácaras do Recanto das Emas, no km 17 da BR-060, sentido Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o homicídio ocorreu às 5h50.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência e tenta localizar o autor dos disparos.

Esta matéria está em atualização.

