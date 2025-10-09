09/10/2025
Casemiro admite que Brasil está atrás na preparação para Copa do Mundo 2026

O capitão da seleção brasileira, Casemiro, reconheceu nesta quinta-feira (9/10) que o time ainda está atrás em relação ao ciclo de preparação para a Copa do Mundo, comparando com o período conduzido por Tite no Mundial do Qatar, em 2022.

“Diria que estamos um pouco atrás, se formos comparar os ciclos. Até mesmo pelo treinador estar há três meses e que trabalhou conosco por 20, 30 dias. É inevitável e temos que ser sinceros de que estamos um pouco atrás. Mas somos a seleção brasileira, com jogadores de alto nível, nos maiores clubes da Europa. E claro que a adaptação é mais rápida”, afirmou o meio-campista.

FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr. no treino da Seleção BrasileiraFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
RodrygoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Treino da seleção brasileira em Seul, na Coreia do Norte (Éder Militão, Vini Jr, Lucas Paqueta, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli)Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Éder Militão no treino da seleção brasileira, em Seul, na Coreia do SulFoto: Rafael Ribeiro/CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa após a convocação desta quarta (1/10)FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Casemiro ainda projetou o trabalho até o Mundial e a necessidade de adaptação rápida com Carlo Ancelotti. “Comparando com o último ciclo, estamos um pouco atrás. Até a Copa do Mundo, vamos ter 40, 50 dias com o Mister. É pouco. Essa adaptação tem que acontecer o quanto antes, mas junto o Mister a gente quer se adaptar o mais rápido possível”.

O volante do Manchester United será titular no amistoso desta sexta-feira (10/10), contra a Coreia do Sul, em Seul, às 8h (horário de Brasília). A provável escalação da seleção inclui: Bento; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Paquetá [Bruno Guimarães]; Rodrygo, Vini Jr, Matheus Cunha e Estêvão.

