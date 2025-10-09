09/10/2025
Casemiro sobre retorno ao posto de capitão da Seleção: “Dar o exemplo”

Casemiro reassumiu o posto de capitão da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília). O volante voltou a ser convocado após a chegada de Ancelotti e retomou a braçadeira com a ausência de Alisson e Marquinhos nesta Data Fifa.

O jogador não atua como capitão da equipe desde outubro de 2023. Esta será a 17ª partida em que Casemiro entrará em campo com a braçadeira. Em coletiva nesta quinta-feira (9/10), o volante comentou a forma como gosta de liderar a equipe.

“Cada um faz a sua liderança. Eu gosto de dar mais exemplos de como fazer. Como chegar, como estar, aonde estar, como trabalhar”, declarou Casemiro sobre reassumir o posto de capitão.

Casemiro tem 78 jogos disputados pela Seleção Brasileira e esteve com a equipe em duas Copas do Mundo. Além do amistoso contra a Coreia, o volante também deve liderar a equipe no duelo contra o Japão, na próxima terça-feira (14/10), às 7h30 (de Brasília).

“Sem dúvidas, a minha relação com o treinador, que conheço há mais de dez anos, gera um afinidade maior, mas gosto de demonstrar. Ser o primeiro, estar na academia, dar o exemplo aos mais jovens. O tempo de casa e por já ter jogado duas Copas do Mundo, você transmite o que fazer e o que não fazer”, completou Casemiro.

