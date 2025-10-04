Caso David Luiz: investigação sobre denúncia de ameaça chega a resultado

A Polícia Civil do Ceará encerrou o inquérito que investigava o zagueiro David Luiz após acusação de ameaça feita pela assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante.

O caso, conduzido pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, deve ser arquivado por falta de provas, conforme apontou a delegada responsável, Rachel de Queiroz Moreira. As informações foram divulgadas pelo colunista Diogo Dantas, do O Globo.

Laudo descarta mensagens de ameaça

De acordo com o relatório final, não foram encontrados elementos que comprovassem qualquer conduta criminosa do ex-jogador de Fortaleza, Flamengo e Chelsea.

A investigação durou cerca de dois meses e incluiu perícia no celular da denunciante, depoimentos de testemunhas e análises técnicas de inteligência policial.

O laudo emitido pelo Departamento de Inteligência confirmou que, após a extração dos dados do aparelho entregue por Karollainy, não foram localizadas mensagens de ameaça ou comportamentos considerados intimidatórios.

Delegada pede arquivamento

No entanto, os investigadores identificaram registros de conversas nas quais a mulher discutia com uma amiga a possibilidade de “combinar versões” sobre o caso.

“Consoante os fatos acima esmiuçados, pelas provas técnicas e depoimentos acostados nos autos, os elementos de informação colhidos até o presente momento foram insuficientes para esta Autoridade Policial fundamentar o indiciamento do investigado, considerando a ausência de materialidade mínima dos delitos. Desta feita, deixo de proceder a qualquer indiciamento criminal, sugerindo o arquivamento do feito, salvo melhor juízo”, diz trecho do documento assinado pela delegada.

Testemunhas ouvidas, entre elas funcionários do hotel onde a assistente social afirmou ter sido perseguida, negaram que o atleta tenha estado no local. Imagens obtidas durante a investigação também reforçaram a conclusão de que David Luiz não teve contato presencial com a denunciante.

A defesa do jogador, representada pelos advogados Gabriel Domingues, Thiago Nicácio, Gustavo Teixeira e Ricardo Sidi, declarou ao O Globo que não comentará o caso em razão do sigilo processual, mas afirmou confiar plenamente nas instituições policiais e no sistema de Justiça brasileiro.

Ameaça e insulto: por que David Luiz foi alvo de medida protetiva

Jogador David Luiz em treino pelo Pafos do Chipre

O jogador David Luiz

Relembre o caso

A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, afirmou ter mantido um relacionamento extraconjugal com o zagueiro David Luiz durante o período em que ele atuava pelo Fortaleza Esporte Clube.

De acordo com o relato, o vínculo teria chegado ao fim após o jogador supostamente sugerir um envolvimento sexual entre ela e uma amiga. A partir desse episódio, Karol afirmou ter passado a receber mensagens com tom de ameaça.

David Luiz, no entanto, nega todas as acusações. A defesa do atleta ingressou com uma ação criminal contra a assistente social, alegando calúnia e difamação. Segundo os advogados, a mensagem de ameaça apresentada por Karol seria falsa.